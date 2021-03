UGT se concentrará el 8M en la Asistida Cáceres para reconocer a trabajadoras esenciales

Ep

El sindicato UGT Extremadura ha convocado una concentración el próximo lunes, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en la residencia de El Cuartillo de Cáceres, más conocida como la Asistida.



Así lo ha avanzado la secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, junto a la secretaria de Igualdad, Política Social y Salud Laboral, María José Ladera, en una rueda de prensa este viernes en Mérida, donde han concretado sus reivindicaciones de cara a un 8M marcado por el coronavirus.



Bajo el lema '¿Por qué no iguales?', el sindicato pretende con esta acción visibilizar que aún "queda mucho camino por recorrer" para alcanzar una "igualdad plena y real" entre hombres y mujeres.



No obstante, debido a la "situación complicada" provocada por la pandemia, comparte que los actos reivindicativos de este año sean "completamente diferentes" ante la imposibilidad de realizar movilizaciones masivas, puesto que "la salud está por encima".



Por ello este año se ha optado por una concentración, a partir de las 11,00 horas, en esta residencia, un centro de trabajo "muy feminizado" donde "ha sufrido mucho", con "muchas muertes de mayores", y también donde muchos trabajadores se han infectado y han realizado un "esfuerzo titánico" a veces sin los medios de protección necesarios.



Por ello, y dado que el 8 de marzo es un día para la reivindicación y la lucha de las mujeres trabajadoras, quieren estar al lado de este colectivo para reconocer la labor de todas las trabajadoras de servicios esenciales, para darles "visibilidad total y absoluta".



De hecho, serán dos trabajadoras del centro las que leerán el manifiesto con motivo del 8M en el marco de una concentración, que ya ha recibido el visto bueno de la Delegación del Gobierno y de las autoridades sanitarias, y que no contará con "más de 40 o 50 personas", en cumplimiento de las medidas de seguridad. De este modo, en caso de que quieran participar más trabajadoras del centro, se realizarán más turnos.



Sánchez considera que hay mucho motivos por los que continuar la reivindicación del 8M, entre ellos, que "el trabajo de la mujer está muy poco valorado", pues en ellas se concentran los "empleos precarios" y los salarios más bajos.



También hay que avanzar en materias como que las mujeres asuman mayoritariamente el cuidado de familiares y dependientes; así como en la violencia machista, que se ha agravado durante la pandemia, provocando que las víctimas convivieran las 24 horas del día con sus maltratadores durante el confinamiento.



En este periodo también se han agravado las "brechas de género" en materia laboral, motivo por el que el sindicato insiste en reclamar la derogación de la reforma laboral, que "introduce elementos de precariedad" que afectan más al empleo femenino.



En este sentido, el sindicato continuará su labor en favor de la igualdad en el ámbito laboral a través de la negociación colectiva y los planes de igualdad en las empresas, que ha recordado que a partir de este año son obligatorios para las compañías de más de 100 trabajadores.



Asimismo, ha insistido en la aplicación de los reglamentos de igualdad retributiva, que tienen por objetivo de establecer "igual salario para trabajos de igual valor" y, por último, ha reclamado que los fondos procedentes de la UE que se distribuyan para la recuperación tengan entre sus objetivos que la igualdad entre hombres y mujeres sea "real y efectiva".