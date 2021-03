Vergeles: Aumento de vulnerabilidad tras Covid condicionará abordaje atención a adicciones

Ep.



El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha asegurado que el aumento de la vulnerabilidad social tras la pandemia condicionará el abordaje de la atención sanitaria en general y de la atención a las adicciones en particular.



Vergeles ha realizado estas declaraciones en la inauguración de manera telemática el ciclo Webinar sobre Adicciones, organizado por la Secretaría Técnica de Drogodependencias de la Junta y que está dirigido a profesionales de la Red de Atención a Conductas Adictivas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, profesionales de servicios sociales, infancia y familias de Extremadura y profesionales de adicciones del Alentejo.



En su intervención, el consejero extremeño ha recalcado la importancia que tiene este ciclo ante un "cambio social obligado" por la situación que ha dejado la pandemia y que "nadie esperaba", aunque ahora haya, ha dicho, "muchos adivinos del pasado".



Este cambio social ha llevado a un cambio de patrones de consumo y socialización, viéndose afectada también la forma en la que los ciudadanos se relacionan con respecto a situaciones con o sin sustancias que pueden generar adicción o enganche en algún momento.



De esta forma, Vergeles ha recalcado que ahora mismo se está en "plena pandemia" y parece que lo sanitario manda sobre cualquier otro aspecto pero, cuando pase lo sanitario, ha asegurado que saldrán a la luz una serie de elementos que van a condicionar el abordaje de la atención sanitaria y de la atención a las adicciones.



De esta forma, ha apuntado que la Covid va a provocar que haya un incremento de la vulnerabilidad social, que se traducirá en "frustración" de una generación muy afectada por lo que la pandemia ha producido a determinados sectores.



Por ello, ha dicho, el reto de afrontar el duelo por las pérdidas conlleva a que algunas partes de la sociedad confíen el mismo a determinadas adicciones, ya sean con sustancia o sin sustancia, por lo que ha considerado fundamental estar pendientes de ese nivel de vulnerabilidad.



También, y en relación a la situación de aislamiento social provocada por los confinamientos, aislamientos perimetrales o los miedos a salir, ha hecho que se modifiquen los patrones con respecto a las adicciones, incidiendo el consejero en aquellas que están "calladas" detrás del aislamiento social y que no han salido a la luz.



Así, y para abordar esta cuestión, José María Vergeles ha pedido que se establezca en las reflexiones de los participantes en el encuentro un "necesario abordaje" desde la perspectiva de género, ya que esta cuestión no será igual entre hombres y mujeres, con el objetivo de afrontar de "forma holística" todo lo que tiene que ver con las adicciones.



También, y respecto a la juventud, José María Vergeles ha reconocido que con el virus y las medidas para afrontarlo se les "ha hurtado" una parte importante de lo que es su desarrollo, lo que conlleva una serie de circunstancias.



Entre ellas, ha incluido la introducción de las tecnologías de una forma muy rápida, tanto las buenas que sirven para el desarrollo de las personas como las que crean adicciones, ha dicho, a lo que ha unido también el uso de los cigarrillos electrónicos.



IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN



José María Vergeles, sobre los estudios que se puedan estar realizando sobre hábitos de consumo, ha dicho que suponen tendencias, aunque ha dicho que no se conocerá la realidad hasta que la pandemia no permita ver cómo ha quedado esta sociedad, por lo que ha insistido en la importancia de la prevención.



Por otra parte, se ha referido al cambio en las pautas dentro de las familias, que coincide con que las primeras que adoptaron empiezan a tener algunos problemas de convivencia con sus hijos que inician la adolescencia.



Detrás de eso, ha dicho, está un factor al que hay que prestar cada vez más atención y que es el trastorno del espectro alcohólico fetal, que da las consecuencias al llegar a la adolescencia y se confunde con otros trastornos.



De esta forma, el consejero ha mostrado un mensaje de ánimo a todos los participantes, ya que "no sobran manos" y ha indicado que la formación es "muy importante" para abordar el futuro de la vulnerabilidad con la que se salga de la pandemia y que vendrá "muy artefactada" por determinadas enfermedades crónicas que se van a quedar como enfermedades persistentes postcovid.



En la inauguración de las jornadas virtuales también ha intervenido la directora general de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, Beatriz Martín Padura, quien ha agradecido los 25 años de confianza de la Junta de Extremadura en la fundación de cara a trabajar en la prevención.



Respecto al ciclo de conferencias que se ha inaugurado este martes, compuesto por nueve ponencias, ha indicado que abordará desde el consumo más tradicional a las nuevas formas y el consumo sin sustancias, como los juegos o apuestas online.



Asimismo, ha expuesto que según los datos del informe Covid-19 de consumo de sustancias psicoactivas y adiciones en España, que se realizó a mitad del pasado año y que da más tendencias que datos epidemiológicos, se ve que se ha producido un "reto sin precedentes" en los servicios de salud para la atención a las personas con adicciones.



Este informe también ha evidenciado, entre otros aspectos, que hay un consumo social en adolescentes y jóvenes y que las medidas impuestas en el confinamiento ha producido que el 71 por ciento de los consumidores hayan dicho que han cesado o disminuido del consumo tanto de sustancias legales como ilegales, a excepción del consumo tecnológico y del cannabis.



También, y sobre el análisis del impacto de la Covid en la salud mental en jóvenes entre 15 y 29 años, Martín Padura ha dicho de que a pesar de que se mantienen unas expectativas vitales altas hay una "terrible preocupación" por el tema del trabajo y la precariedad económica que viene.



Asimismo, aunque esta franja de edad ha mostrado durante el confinamiento su preocupación por la salud y alimentación sana, se ha tenido sensación de soledad, apatía y estrés motivada en este último punto por la teleformación y por las "negras expectativas" para el empleo.



Finalmente, ha aseverado que la falta de socialización está generando una serie de aspectos a los que hay que poner foco desde la prevención tanto desde el ámbito escolar como el familiar.