Fundación Biodiversidad destinará 488.400 euros a financiar empleos verdes en Extremadura

La directora de la Fundación Biodiversidad, Elena Pita, ha manifestado que la "economía verde no es una posibilidad: es la única opción", por lo que la entidad pública que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, destinará un total de 5 millones de euros a financiar empleos verdes, de los que Extremadura recibirá 488.400 euros



Pita ha explicado, en una entrevista con Europa Press la "importancia" de impulsar la economía verde, no solo para España sino para el conjunto de la Unión Europea, ya que la ciencia "es clara y contundente" en la conclusión de que para enfrentar los retos actuales es necesario "cambiar el modelo económico" por otro que sea "más respetuoso con la naturaleza, resiliente, bajo en emisiones de carbono e inclusivo".



Así, ha destacado la "enorme fuente de oportunidades" que plantea la economía verde, en la que asegura que van a surgir "nuevos nichos de empleo" que permitirán a las empresas generadoras de soluciones confirmar que la economía verde, el empleo verde y los negocios verdes "son rentables". De hecho, ha augurado que la economía verde permitirá a las empresas responder mejor a una normativa cada vez más exigente e integrar los riesgos ambientales para convertirse en más resilientes y capaces de responder a las necesidades de unos consumidores e inversores cada vez más exigentes.



Como entidad facilitadora de esta transformación social, la Fundación Biodiversidad ha publicado la convocatoria de subvenciones 'Emplea', dotada con 5 millones de euros, para financiar nuevos contratos para desempleados de una duración mínima de seis meses en el ámbito de la economía verde.



Del total de 5 millones de euros, Extremadura recibirá 488.400 euros en ayudas a la contratación.



Pita ha precisado que se trata en general de un conjunto de ayudas a las que podrán acogerse entidades con o sin ánimo de lucro, que trabajen en la economía verde tradicional, como agua, residuos, energías renovables o bien, para financiar contratos que contengan algún aspecto ambiental dentro de la actividad de otras entidades dedicadas a cualquier otro sector, tales como un gestor de medio ambiente para una empresa que no pertenezca a la economía verde tradicional.



En concreto, Pita ha señalado que el importe de financiación por cada contrato va desde los 1.900 a los 3.440 euros, dependiendo de la comunidad autónoma y de las características de la persona contratada, si pertenece a alguno de los grupos sociales prioritarios.



Así las ayudas solicitadas desde Extremadura, considerada región 'Menos Desarrollada', para la contratación de personas desempleadas podrán ser de 3.440 euros si la persona contratada pertenece a un grupo social prioritario -mujeres, jóvenes de hasta 35 años o mayores de 45, personas inmigrantes, personas con discapacidad o residentes en áreas protegidas y/o zonas rurales--. Si la persona contratada no pertenece a un grupo social prioritario la ayuda que se podrá recibir en la región es de 3.040 euros.



Para la directora de la Fundación Biodiversidad, es importante fomentar la economía verde porque a las dos crisis ambientales que ya existían (la pérdida de biodiversidad y el cambio climático) se ha sumado ahora la pandemia del coronavirus, de la que recuerda que está "interrelacionada" con ambos porque "ha demostrado que ecosistemas sanos sirven de barrera ante las pandemias y esto ha puesto encima de la mesa la necesidad de un nuevo enfoque".



"La idea es que la economía verde no es una opción, es la única posibilidad. El camino a la sostenibilidad es el único posible", ha apostillado.



En ese marco, ha recordado que el Pacto Verde Europeo ya marcaba una senda a las inversiones públicas y privadas de cara a la descarbonización, así como para la utilización "eficiente" de los bienes y servicios de la naturaleza, pero añade que ahora el plan de transformación, resiliencia y recuperación de la economía para salir de la crisis hace "una gran apuesta" por la transición ecológica en forma de oportunidad de creación de empleos verdes tanto en mitigación como en adaptación al cambio climático.



Entre esos nichos de empleo, ha manifestado que depende de las zonas y el contexto, porque en unas áreas adaptación supone prepararse para sequías y en otras, contra las inundaciones. "En el ámbito de la lucha contra el cambio climático hay muchas oportunidades", ha destacado.



A modo de ejemplo se ha referido a los ámbitos de energías renovables, de la agricultura o la restauración ecológica para contribuir a lograr ecosistemas sanos y avanzar en la lucha contra el cambio climático. A su juicio, es "fundamental" no solo conservar sino también restaurar los ecosistemas para mantener el capital natural, "que es la base de cualquier economía".



En cuanto al plan de transformación de la economía, Pita asegura que es una propuesta de "transformación profunda" de planes tractores, al que la Fundación Biodiversidad quiere contribuir en ese impulso de la economía dentro de su ámbito de actuación que estará centrado en las cuestiones de conservación, recuperación y restauración de ecosistemas.



"Debemos tener en cuenta la biodiversidad en todos los territorios, lo rural, terrestre, lo marino y lo urbano. Los servicios que proporcionan los ecosistemas son una manera de encontrar soluciones que tengan a la vez impacto positivo ambiental y que nos permita salir de esta crisis reforzados. Se trata de que esta transformación nos sirva para que la forma de producir y consumir esté dentro de los limites planetarios", ha valorado.



En ese contexto se enmarca esta convocatoria de subvenciones que estará abierta hasta el 30 de septiembre. La iniciativa está cofinanciada por el Fondo Social Europeo, para ayudar a crear empresas y empleos en la economía verde.



La directora de la Fundación Biodiversidad ve importante fomentar los incentivos para que las corporaciones, en sus decisiones empresariales, opten por opciones más verdes. "Para eso hacen falta ayudas que impulsan y cofinancian el acceso a la formación y a la capacitación, que es otro de los ámbitos en los que trabajamos porque parte del desarrollo de estos empleos estará basado en la innovación y en una forma de pensar diferente", ha concluido.



Finalmente, ha adelantado que la Fundación pondrá en marcha a lo largo de este año diferentes iniciativas para favorecer la transformación de la economía y que llevarán asociadas ayudas "muy importantes", por ejemplo en ámbitos como el fomento del emprendimiento verde a través de la Red Emprendeverde, entre otros.