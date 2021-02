Cs Extremadura aplaude la ampliación de horarios en comercio y hostelería

El coordinador de Ciudadanos (Cs) Extremadura, David Salazar, ha defendido este jueves que los sectores del comercio y la hostelería "son aliados" en la lucha contra la Covid-19 "y no culpables", y ha mostrado su "satisfacción" por la posible ampliación de horarios en los mismos, al tiempo que solicita que se incremente el ritmo de vacunación en la comunidad.

"Creemos que hostelería y comercio no son los culpables y que los niveles podían haber bajado manteniéndolos abiertos" ha defendido Salazar, quien ha reconocido que la movilidad influye en los contagios pero, ha insistido, "con los cierres perimetrales y vigilando esa movilidad" se podía haber evitado el cierre.

"Esperemos que no haya una cuarta ola, que no haya que volver a tomar estas medidas pero desde luego si tenemos que pasar una situación así esperemos que no se les criminalice como se ha hecho", ha indicado.

Asimismo, Salazar ha pedido que se aumente el ritmo de vacunación al tiempo que ha apuntado que se alegra de que el consejero haya tomado en cuenta lo que ya pidió Ciudadanos la semana pasada sobre que la vacunación se lleve a cabo por tramos de edad.

"Creemos que este es el primer paso para que se puedan realizar vacunaciones masivas", ha recalcado Salazar, según informa en una nota de prensa la formación naranja.

En este sentido, el portavoz de la formación naranja ha indicado que "ahora queda recibir vacunas de forma masiva", por lo que ha hecho hincapié en que se debe presionar al Gobierno central y a Europa "para que lleguen".

De este modo, y una vez que se tenga establecido el protocolo de vacunación por edades "habría que comenzar a vacunar de forma masiva habilitando para ello espacios públicos y lo que haya falta porque la vacunación es la que debe ser nuestra principal prioridad".

Finalmente, Salazar ha defendido que además de los comercios de hostelería también han sufrido con estas medidas restrictivas escuelas de baile, centros deportivos "y más negocios que no podrán abrir sus puertas de nuevo".

"Cuando se acaben las moratorias tenemos que estar preparados para eso, tenemos que poner encima de la mesa medidas económicas para adelantarnos a eso y que esa cuarta ola no sea un tsunami económico que nos arrase y deje la región aún peor de los que está", ha concluido.