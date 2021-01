Ambucoex empieza a operar "con normalidad" con las ambulancias en Extremadura

Ep.



La UTE de empresas extremeñas Ambucoex está ofreciendo desde este pasado jueves, 28 de enero, "con normalidad" el servicio de transporte sanitario terrestre en la comunidad, que asume de forma temporal durante un año tras la rescisión del anterior contrato por parte de la Junta con Ambulancias Tenorio.



Así, Ambucoex asume la gestión de las ambulancias en la región "con muchísima ilusión" ante lo que considera un "reto complicado", y con la intención de "trabajar mucho para cambiar un poco la tónica de los últimos tiempos" en el citado servicio y desarrollarlo "lo mejor posible" para la comunidad.



De este modo lo ha señalado uno de los portavoces de Ambucoex, Vicente Vilaplana, quien ha indicado también que la UTE quiere "implantar este año un buen servicio" para "intentar" como empresas extremeñas concursar cuando se abra el concurso definitivo del servicio y optar entonces a ser los futuros adjudicatarios "y cada día hacer de este transporte un transporte sanitario mejor del que todos nos sintamos orgullosos".



En una entrevista este viernes en Canal Extremadura Radio recogida por Europa Press, Vilaplana ha destacado al respecto que Ambucoex ya está operando "todo con normalidad" en el servicio de ambulancias en la región desde este pasado jueves, día 28, y ha agradecido también al anterior contratista, Ambulancias Tenorio, la forma en la que se ha desarrollado el traspaso de la gestión.



"La verdad es que tenemos que expresar un agradecimiento hacia ellos, nos lo han puesto todo muy fácil, nos han ayudado en todo lo que hemos necesitado, y la verdad es que en la transición hay que agradecerles que no hemos tenido ningún tipo de problema", ha resaltado sobre Tenorio.



"Está todo con normalidad" en cuanto a la puesta en marcha del servicio, ha incidido Vilaplana, quien en todo caso ha señalado también que "hace falta dotar de más infraestructura y logística" al mismo, algo en lo que según ha dicho Ambucoex ya está "trabajando", y ha confiado en que "en un plazo breve de tiempo" se va a notar "todavía aún más" la mejora en dicha materia.



VIABILIDAD DEL CONTRATO



En cuanto a la viabilidad del contrato suscrito ahora por Ambucoex, Vilaplana ha indicado que, aunque "los negocios son difíciles", la UTE va a "intentar optimizar todos los gastos, todos los recursos", y considera que "sí vamos a ser capaces" de sacar adelante el "reto" de desarrollar el servicio. "Somos personas de Extremadura, que tenemos también infraestructuras dentro de la región y vamos a intentar optimizar todo", ha espetado.



"Lo que hay que intentar es cumplir todo lo que se pueda (en cuanto al contrato y el convenio) y dar un servicio de calidad a los ciudadanos", ha señalado Vilaplana, quien ha dicho que no cree que haya "problema" para cumplir con las condiciones si trabajadores y empresarios caminan "de la mano hacia un mismo horizonte de que todo esto funcione".



También ha explicado que Ambucoex ha comprado "una parte" de la flota de ambulancias de Tenorio, "porque es imposible comprar una flota de la noche a la mañana", y ha añadido que el objetivo es "ir cambiando poco a poco (los vehículos)", de tal forma que "de hecho ya hay pedidas un número bastante grande de ambulancias", además de "ir reponiendo las que peor están".



En cuanto a los más de 1.000 trabajadores que se dedican al transporte sanitario terrestre en Extremadura, Vilaplana ha indicado que Ambucoex ha subrogado "todos" los empleados que había en la plantilla actual, y ha añadido que la UTE quiere "no solamente contar con los que haya, sino que hace falta dotar de más recursos cualquier área" contratarán "más personal en aquellos puntos donde haya falta".



MEJORAS



De igual modo, sobre posibles mejoras que introducirá Ambucoex en el servicio, ha avanzado que ha dotado a la empresa de unas tablet con un software que permitirá a los trabajadores y los técnicos comunicar cualquier incidencia de forma más ágil; así como que ha abierto en el área de Cáceres y en la de Badajoz "ocho puntos estratégicos para que las anomalías se solucionen lo antes posible".



"Con la logística que tenemos implantada creo que vamos a optimizar y funcionar bastante mejor", ha espetado Vilaplana al respecto.



Asimismo, ha añadido que el Centro Coordinador se mantendrá en su lugar habitual porque "la ubicación es buena". "Donde se trabaja está bastante bien y hemos decidido eso no cambiarlo, porque creo que las cosas que están bien no se deben de cambiar", ha señalado.