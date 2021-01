PSOE, Cs y Unidas por Extremadura rechazan las "declaraciones machistas" de Vox

Los grupos parlamentarios de PSOE, Ciudadanos y Unidas por Extremadura en la Asamblea han rechazado unas "declaraciones machistas" del "partido de ultraderecha" respecto a las políticas de igualdad.

Asimismo, todos los grupos de la Cámara, a excepción del PP, defienden las políticas en esta materia que se vienen desarrollando desde las instituciones y lamentan que este tipo de declaraciones, además de "atemporales, se saltan el marco jurídico actual y no aportan nada más que crispación".

En un comunicado conjunto, las tres formaciones subrayan que el "negacionismo" que este partido, en referencia a Vox, viene practicando con respecto a la violencia de género, es "una actitud en sí violenta y peligrosa para los valores que nos rigen como sociedad y también con las mujeres, las que sufren algún tipo de violencia especialmente".

En concreto, se refieren a un comunicado en el Vox reclamaba la eliminación de la Consejería de Igualdad y destinar su presupuesto a los comerciantes y hosteleros afectados por los cierres provocados por la pandemia.

Por ello, las tres formaciones políticas consideran que es necesario "afianzar, consensuar y proteger" las políticas dirigidas a conseguir una "auténtica igualdad, una auténtica sociedad feminista, evitando de futuro, retrocesos en los avances conseguidos para la mujer y para la sociedad".

"Las afirmaciones de la ultraderecha demuestran, una vez más, que las actitudes machistas no tienen cabida en una sociedad como la nuestra", señalan, al tiempo que reafirman que "el conjunto de la ciudadanía extremeña es una sociedad avanzada donde tales discursos no sólo no son refrenados, sino que los refutaremos con la contundencia que la razón y coherencia nos da".