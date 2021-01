Extremadura va al CISNS con ánimo de ver "ventajas e inconvenientes" adelantar toque queda

Ep.



La comunidad autónoma de Extremadura acudirá este miércoles a la reunión de Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) con el ánimo de ver "ventajas" e "inconvenientes" de modificar el estado de alarma para adelantar el toque de queda, como piden varias comunidades.



"Parece como si hubiera la imperiosa necesidad cada semana de sacar un tema sobre el que haya discusión, y esto no es un sí o un no", ha reafirmado Vara, quien ha sostenido que "todo tiene ventajas e inconvenientes".



El presidente autonómico ha realizado estas declaraciones en el turno de preguntas del Foro de Infraestructuras organizado por la Cadena SER Extremadura en Mérida y en el que ha participado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.



"Alguien se para a pensar que todo tiene ventajas y tiene inconvenientes o se cree alguien que adelantar dos horas solo tiene ventajas? ¿Pude tener algún inconveniente? Porque provoca en las horas previas aglomeraciones cuando la gente puede salir menos tiempo sale antes", ha asegurado.



Por ello, el líder del Ejecutivo regional ha considerado que es necesario que las comunidades se sienten en el CISNS "sin tirarse a la cara la hora" a la que se va a decretar el toque de queda, ya que, como ha dicho, la situación es "para salir corriendo algunos días".



"Esto no es un tema de los de las 20,00 y los de las 22,00. Es analizar que las medidas que tomemos las dejemos que tomen cuerpo y que se lleven a cabo y que se cumplan", ha apuntado.



Por ello, en opinión de Vara, el CISNS debe ser un espacio para encontrar "puntos en común" y ha añadido que, si es un punto en común adelantar dos horas después de analizar los pros y los contras, "adelante".



"Pero que la noticia no sea previamente quien está con las 20,00 horas y quien está con las 22,00 horas. Porque esto es mucho más serio que todo eso y desde luego mucho más complejo", ha apuntado, además de mostrar su "sanísima envidia" ante el hecho de que "nadie duda", a lo que ha añadido que en la "duda está la verdad".