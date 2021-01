El PSOE dice que la Junta gestiona "de la mejor manera posible" las cifras de Covid

Ep.

La diputada del PSOE en la Asamblea de Extremadura Catalina Paredes ha destacado que la Junta está gestionando "de la mejor manera posible" las cifras "muy altas" de Covid-19 que acumula la región, y ha reprochado que para ello no se está encontrando con la "ayuda de la oposición".

De su lado, la portavoz del PP en la Cámara regional, Cristina Teniente, ha lamentado que Extremadura se encuentra actualmente en una situación de "pandemia en ciclogénesis" por la "incompetencia" de la Junta, y ha reprochado al Ejecutivo regional su "enciclopedia de negligencias" en la gestión de la situación.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, David Salazar, ha afirmado que después de tantos meses de pandemia se puede evidenciar a su juicio que el consejero de Sanidad, José María Vergeles, "no sabe" porque "los datos ya no se pueden tapar" en la región, cuya situación es "insostenible".

Mientras, la presidenta y portavoz de Unidas por Extremadura en la Cámara legislativa, Irene de Miguel, ha considerado que la situación de la Covid-19 la región es "muy grave", y ha apostado por que la Junta perimetre la comunidad en su conjunto y limite el número de personas no convivientes en las reuniones domiciliarias.

De este modo se han pronunciado dichos representantes políticos durante sus respectivas intervenciones dentro de la comparecencia que, a petición propia, ha sustanciado este jueves en el pleno de la Asamblea el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, para informar sobre la situación de la pandemia en la comunidad.

PSOE

Así, la diputada del PSOE en la Asamblea Catalina Paredes, tras incidir en que Extremadura mantiene una incidencia acumulada de Covid-19 "bastante alta", ha reprochado a los grupos parlamentarios de la oposición que "lo que quieren es confrontación y utilizar la cámara (la Asamblea) como ruedo político para utilizar el miedo de la ciudadanía como arma arrojadiza".

"Aquí el único culpable y que se está llevando las vidas por delante es el virus, que no tiene color político y que ataca por igual a todas las personas y en todos los territorios", ha espetado la socialista, quien ha apostado por transmitir "serenidad y certidumbre", al tiempo que ha subrayado que "en medio de una tormenta perfecta el capitán del barco tiene que cambiar de rumbo según vengan los vientos".

En este sentido, ha recalcado que "el gobierno de la Junta ha ido adoptando muchas medidas según el momento, que han sido duras pero ajustadas a los criterios epidemiológicos de los municipios y por supuesto primado la salud por encima de todo"; y ha incidido en que "la pandemia va cambiando igual que la dirección del viento", tras lo que ha pedido ser "cautelosos" y que no se arrojen cifras porque "la ciudadanía merece respeto, altura de miras" y "estamos en tiempos de remar todos en la misma dirección".

Ha pedido igualmente a la ciudadanía extremeña "colaboración, comprensión, y especialmente a aquellos que más le están afectando" las restricciones de movilidad y el cierre de sus actividades no esenciales; y ha lanzado un mensaje de "esperanza" porque "ahora más que nunca que ha empezado el proceso de vacunación tenemos que continuar protegiéndonos" cumpliendo las medidas sanitarias establecidas.

PP

De su lado, la portavoz del PP en la Asamblea, Cristina Teniente, ha lamentado que Extremadura se encuentra actualmente en una situación de "pandemia en ciclogénesis" por la "incompetencia" de la Junta, y ha pedido al jefe del Ejecutivo autonómico, Guillermo Fernández Vara, que rinda "cuentas" en la Asamblea sobre la "enciclopedia de negligencias" que, a su juicio, acumula ya la Administración regional en la gestión de la pandemia en Extremadura, que se sitúa como "líder" de contagios en el país, ha dicho.

Tras preguntar si los datos que acumula la comunidad "no arrastra la conciencia" de Fernández Vara, porque "en los últimos siete días han fallecido más personas en términos absolutos en Extremadura que en Madrid y en Cataluña que multiplican la población por 7 o por 8", la 'popular' ha pedido que alguien en la Junta reconozca los "errores" y responda por la situación de la Covid-19 en Extremadura.

Ha considerado, en este sentido, que Vara mantiene una "desidia y abandono" frente a la pandemia que, a su juicio, evidencia que en su ejecutivo "no son dignos de representar" a los extremeños y que únicamente aplica "disparates" y "contradicciones" por una gestión "inútil"; y ha avanzado que el PP solicitará formalmente los nombres de los expertos que avalarían las decisiones de la Junta frente a la pandemia.

Ha reprochado también a Vara que se haya convertido en "negacionista de la vacuna" al hacer ver, ha dicho la 'popular', que "se retrasó el inicio de la vacunación" en Extremadura para ver primero los "efectos" de las vacunas. "No han vacunado porque no tienen ninguna planificación ni ningún objetivo y no tienen un duro", ha espetado a la Junta.

CIUDADANOS

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, David Salazar, ha concluido que después de tantos meses de pandemia se puede evidenciar a su juicio que el consejero de Sanidad, José María Vergeles, "no sabe" porque "los datos ya no se pueden tapar" en la región, cuya situación es "insostenible"; y ha pedido contrataciones extraordinarias urgentes de profesionales sanitarios porque la presión hospitalaria está "creciendo de manera rápida".

Así, ha lamentado la "política errática y llena de incertidumbres" que a su juicio practica la Junta de Extremadura en un momento "tan dramático y cambiante", y ha reprochado que aquélla no mantuviese las medidas de control antes del puente festivo del mes de diciembre, lo que según ha dicho ha podido provocar la situación actual de la región.

"Más bien somos el Coyote persiguiendo al Correcaminos" pero "nada tiene sentido desde hace tiempo", ha lamentado Salazar, quien ha criticado que la Administración regional está "maltratando" al comercio y la hostelería con "continuos cambios de criterio" y "trabas" a dichos sectores.

El portavoz de Cs, al mismo tiempo, ha pedido a la Junta que pelee frente al "reparto injusto" que está recibiendo Extremadura en cuanto a las ayudas europeas para la recuperación; y ha apostado por que el Ejecutivo regional "no ponga en duda" la seguridad de las vacunas.

UNIDAS POR EXTREMADURA

A su vez, la presidenta y portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, ha considerado que la situación de la región es "muy grave", y ha apostado por que la Junta perimetre la comunidad en su conjunto y limite el número de personas no convivientes en las reuniones domiciliarias.

Así, tras incidir en que algunas de las medidas planteadas por la Junta para afrontar la pandemia son "incoherentes" e "insuficientes", ha pedido que dicha administración abandone la "soberbia" hacia la oposición, y que no ofrezca "excusas" después de haber adoptado en ocasiones medidas que han supuesto "errores graves" para afrontar la pandemia en la comunidad.

De este modo, Irene de Miguel ha considerado que la Junta evidencia un "agotamiento" y una incapacidad, ha dicho, para plantear las medidas que "merece" la situación; pese a lo cual ha señalado que Unidas por Extremadura trata de "sumar y construir".

Ha considerado también que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, debería rectificar sus palabras como las que "ha sembrado dudas" sobre la vacuna para "justificar" la "mala" planificación de su ejecutivo en esta materia.