Cs defiende que las decisiones frente a la Covid se deben tomar por "criterios sanitarios"

El coordinador de Ciudadanos en Extremadura, David Salazar, ha defendido que las decisiones en cuanto a las medidas que se deben tomar esta Navidad frente a la Covid se deben tomar basadas en "criterios sanitarios" y no en "agradar" a la gente.

A su entender, "la gestión de la Navidad no está siendo la mejor a nivel nacional con 17 navidades diferentes, ni a nivel regional con un Plan de Navidad en el que a pocos días de la Navidad, con los hosteleros ya con sus reservas hechas, se encuentran con condiciones que han cambiado".

Así pues, durante una rueda de prensa celebrada este lunes en Mérida, Salazar ha abogado por que se aplique el "criterio de prudencia", ya que a su juicio no se entiende que en Nochebuena y Nochevieja "se permitan reuniones de hasta 10 personas en los hogares pero no en los restaurantes, mientras que los demás días las reuniones sean de un máximo de 6 personas "cuando el riesgo es el mismo todos los días".

"A todo el mundo le gusta reunirse con sus seres queridos, con el máximo de ellos, pero estamos ante una situación crítica y el virus está muy lejos de haberse acabado", ha incidido el coordinador de la formación naranja, quien ha considerado que "no se entiende", teniendo el antecedente de la primera ola, que en esta segunda "se sigan haciendo equilibrios entre lo que quieren escuchar los ciudadanos y lo verdaderamente bueno desde el punto de vista sanitario".

"TIBIEZA" DE LAS MEDIDAS

Por ello, ha lamentado que las medidas anunciadas por el Ejecutivo extremeño se quedan en la "tibieza" y no en medidas "contundentes" y que la Junta está actuando de manera "paternalista" y "para que no se enfade mucho la gente" pero, ha advertido, "esto es peligroso", según informa Cs en una nota de prensa.

"Esperemos que esto no sea un anticipo de la tercera oleada después de las fiestas y un parche porque no estamos preparados para ello", ha insistido Salazar.

A este respecto, y en cuanto a las medidas anunciadas este pasado domingo por el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, el portavoz de la formación naranja ha manifestado que son "modificaciones leves" que "no responden a criterios médicos".

"El tema de allegados que nadie entendía bien ahora se cancela y hay un cierre perimetral que no es tal porque se puede salir para ver a los familiares que es lo que va a hacer todo el mundo", ha señalado.

Por todo ello, Salazar ha confiado en que los sanitarios, que están "extenuados", después de las navidades "no se enfrenten a un calvario médico y que Extremadura vuelva a estar en unas cifras que no nos podemos permitir". "Hay que endurecer las medidas, la preocupación no puede ser esta Navidad sino que podamos celebrar la próxima", ha defendido Salazar.

CIERRE DE VUELOS CON REINO UNIDO

Por otra parte, el portavoz de Cs Extremadura ha pedido que se cierre la frontera respecto a los vuelos con Reino Unido. "Si tenemos una nueva cepa no podemos exponernos a ese nuevo virus para que ponga patas arriba de nuevo nuestro sistema sanitario que ya bastante mal está".

Finalmente, el coordinador de la formación liberal ha avanzado, respecto a los Presupuestos de Extremadura para 2021, que esta semana mantendrá reuniones con el Ejecutivo autonómico "para intentar ver" cuáles de las 230 enmiendas naranjas se pueden llevar a cabo. "El año 2021 va a ser muy duro y los presupuestos tienen que estar a la altura", ha concluido.