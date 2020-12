Vergeles celebra la ley de la eutanasia que supone la "conquista" de un nuevo "derecho"

Ep.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha celebrado la aprobación este jueves en el Congreso la ley que regulará la eutanasia en España porque considera que es un nuevo derecho para los ciudadanos.

"Es un derecho que conquistamos, como hemos conquistado otros", ha señalado Vergeles, quien espera no obstante que sean las menos personas las que hagan uso del mismo, pero que "si alguna persona lo necesita, no esté penalizada porque no hayamos conquistado ese derecho".

En su opinión, "se puede combinar bien la decisión de una persona que lo está pasando mal, que su pronóstico es "absolutamente de una situación de terminalidad e irreversible", con una "potenciación" de los cuidados de la atención paliativa en esos momentos.

Una ley para aquellas personas que "aun recibiendo todos los cuidados, decida libremente lo que quiere hacer con su vida", ha señalado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

"Soy médico y no me siento capaz de decidir sobre la vida de las personas", ha subrayado Vergeles, quien ha añadido que esto es algo que comparte "una parte muy importante de la sociedad, que nos lo está reclamando", porque es "una sociedad madura, informada, y donde el paternalismo que hemos tenido en algunos momentos toca su fin", para dar paso a otro en el que "las decisiones se tomen de forma consensuada entre los profesionales que son responsables de su atención y, por supuesto, las personas que padecen esas enfermedades".