El PSOE invita a no relajarse en la "carrera de fondo" contra la Covid

La diputada del PSOE en la Asamblea de Extremadura Catalina Paredes ha pedido a los ciudadanos que "extremen" la precaución en las próximas Navidades dentro de la "carrera de fondo" contra la Covid-19, mientras que la diputada del PP Elena Nevado ha criticado la "improvisación" con la que a juicio de su grupo está actuando la Junta en la gestión de la pandemia en cuestiones como, por ejemplo, el Plan de Contingencia de Navidad.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos José María Casares ha insistido en la "lealtad" de su grupo hacia la Junta en las decisiones que vaya adoptando, incluidas posibles "cambios" en las medidas de cara a la Navidad, aunque ha exigido una mayor transparencia y comunicación, teniendo en cuenta que los recientes datos de contagio son "malos" en Extremadura.

A su vez, la presidenta del Grupo Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, ha pedido al consejero de Sanidad, José María Vergeles, que sea "duro" y "contundente" de cara a las próximas Navidades aplicando "las medidas que tenga que poner", como la de que todos los ciudadanos se queden "en casa" en Navidad (en alusión a un confinamiento), porque son las Navidades de 2021 las que a su juicio hay que "salvar" evitando ahora más muertes por Covid-19.

PSOE

Así, en su turno de intervención durante la comparecencia del consejero de Sanidad, José María Vergeles, este jueves en la Asamblea para informar sobre la situación de la Covid-19 en Extremadura, Catalina Paredes (PSOE) ha incidido en que pese al "cansancio" por la pandemia "ahora más que nunca" los ciudadanos deben extremar sus precauciones, aunque esté próxima, ha dicho, la vacunación "masiva".

En este sentido, tras reconocer que "posiblemente nos hemos relajado en estos últimos días" en la región, ha incidido en que "las próximas semanas serán cruciales" en la evolución de la pandemia; y "si los datos de los próximos días son malos y hay que dar un paso atrás" ha pedido a la Junta que "no dude en hacerlo", porque "la vida y la salud ante todo".

Ha pedido al mismo tiempo a los extremeños que "no se relajen" porque "esto es una carrera de fondo" en la que se ha pasado "la mitad del recorrido" y "se puede vislumbrar la meta" con la "ansiada" llegada de la vacuna, ha señalado la diputada del PSOE, quien ha recalcado también que la vacuna será "voluntaria" y se podrá administrar "con absoluta tranquilidad" porque "serán eficaces y seguras".

De igual modo, Catalina Paredes ha reprochado la actitud de "oposición destructiva" que a su juicio está practicando el PP en Extremadura ante la gestión de la pandemia por parte de la Junta, con el único objetivo --señala-- "partidista".

"Van a pasar a la historia como la oposición más destructiva" por "usar esta crisis y el dolor ajeno" con fines "partidistas", ha señalado a los 'populares', a los que ha solicitado que pidan "perdón a las víctimas", ya que a diferencia de su actitud el PSOE "se está dejando la piel en la lucha contra esta pandemia".

PP

De su lado, la diputada del PP Elena Nevado ha pedido al consejero de Sanidad, José María Vergeles, que lleve a cabo "las medidas que tenga que adoptar" de cara a las Navidades después de un plan de contingencia que, según ha indicado, "ya no vale".

Así, y tras señalar que en todo caso el PP no va a responsabilizar a Vergeles de una posible tercera ola de Covid-19 en la comunidad porque el virus "no lo ha creado" él, le ha pedido que sí que se adelante a la situación con objetivos "asumibles", ya que los datos actuales "no son buenos".

En este sentido, ha dicho que los extremeños tienen que prepararse para afrontar una Navidad que será "bien distinta" a la planteada por la Junta en su Plan de Navidad, ya que "todos sabemos lo que nos espera", ha dicho en alusión a la tercera ola de la pandemia.

Ha indicado al respecto que el objetivo de "todos" debe ser superar la situación de la pandemia y poder celebrar "todos" la Navidad de 2021; y ha lamentado la "improvisación" a juicio de su grupo con la que la Junta ha articulado el Plan de Navidad frente a la Covid-19.

"No tenemos ningún plan. Un plan que vale hoy y no vale para mañana", ha dicho Nevado, quien ha indicado que el "problema" es la "incertidumbre" que está generando la Junta a las familias extremeñas de cara a las Navidades.

Así, ha recordado que los hosteleros han invertido "un dinero que probablemente no tiene" para afrontar la campaña de Navidad.

CIUDADANOS

Por su parte, el diputado de Ciudadanos José María Casares ha insistido en la "lealtad" de su grupo hacia la Junta en las decisiones que vaya adoptando, incluidas posibles "cambios" en las medidas de cara a la Navidad, aunque ha exigido una mayor transparencia y comunicación, teniendo en cuenta que los recientes datos de contagio son "malos" en Extremadura.

"Cuando nos relajamos socialmente la pandemia se extiende", ha espetado Casares, quien ha reclamado también un plan específico para combatir la fatiga pandémica en Extremadura dotado de recursos y que incluya, entre otras, medidas de apoyo psicológico a los niños en los centros educativos e iniciativas "anti-estrés" para el personal sanitario.

El diputado de Cs ha abogado igualmente por la convocatoria de la comisión parlamentaria sobre el Covid-19 abierta en la Asamblea cuando esté fijado el plan de vacunación en Extremadura.

Al mismo tiempo, ha apelado a la responsabilidad social para seguir luchando juntos contra la pandemia, y ha invitado a los grupos políticos a abandonar la "crítica" hasta que esté finalizada la misma.

"No podemos tener un policía en cada casa, bar o restaurante. Evitar que sigan aumentando los contagios depende de cada unos de nosotros", ha dicho, ante una pandemia a la que le queda "todavía un largo recorrido"; y ha invitado a los grupos políticos a "dejar la crítica para cuando pase todo esto".

UNIDAS POR EXTREMADURA PIDE MEDIDAS MÁS DURAS

A su vez, la presidenta del Grupo Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, ha pedido al consejero de Sanidad, José María Vergeles, que sea "duro" y "contundente" de cara a las próximas Navidades aplicando "las medidas que tenga que poner", como la de que todos los ciudadanos se queden "en casa" en Navidad (en alusión a un confinamiento), porque son las Navidades de 2021 las que hay que "salvar" evitando ahora más muertes por Covid-19.

En este sentido, ha considerado que con el planteamiento actual de la Junta de cara a la Navidad "están invitando a la relajación de la población", y ha entendido que a la Administración regional "le está temblando la mano" a la hora de adoptar medidas contra la Covid-19 que a su juicio son "contradictorias" para la población.

Ha considerado así "una temeridad" plantear un Plan de Navidad ante la actual situación de la pandemia en Extremadura, y ha incidido en que alguien tendría que asumir las "consecuencias" si se registra una tercera ola en la región por una flexibilización ahora de las medidas.

"Queremos disfrutar de juntarnos con las personas queridas, pero ante esta inevitable realidad (de la pandemia) sería mejor endurecer las medidas que hay hasta ahora y no relajarlas", ha espetado De Miguel, quien ha apostado por rebajar en la región el toque de queda, disminuir el número de personas que pueden juntarse para "minimizar el riesgo".

Al respecto, la diputada ha afirmado que si el Plan de Navidad flexibiliza las medidas en Extremadura "estén seguros que vamos a tener una tercera ola"; y ha preguntado a Vergeles si dimitirá si tras las Navidades se registra una tercera ola por haber planteado un Plan de Navidad que "flexibiliza las medidas".

"Es la Navidad del 2021 lo que queremos salvar. Esta Navidad nos toca festejar la vida y nos toca ser responsables y no poner a nadie en peligro. Ni una muerte más es aceptable", ha espetado Irene de Miguel.