PSOE rechaza propuesta de Unidas por Extremadura para publicar lista espera sanitar a mes

La iniciativa también reclamaba dar publicidad mensual de la información relativa a los trámites y procedimientos de reclamación relacionados con la lista de espera en Extremadura y priorizar recursos económicos en un "plan de choque público" para disminuir los tiempos de espera en los hospitales públicos extremeños.



Esta propuesta de impulso ha sido defendida en el pleno de la Asamblea de Extremadura de este jueves por el diputado Joaquín Macías y ha contado con el apoyo de Unidas por Extremadura y Ciudadanos y la abstención del PP.



En su intervención, Macías ha explicado que la propuesta viene motivada por la situación actual generada por la pandemia, que ha hecho que el estado de las listas de espera sanitaria sea algo que está en la "boca de todos los ciudadanos".



Así, ha lamentado que se partía de una "situación complicada" que ha ido empeorando conforme a la evolución de la pandemia, por lo que, en su opinión, el periodo de seis meses en el que se aporta información debería acortarse a un mes, ya que se necesitan datos más periódicos, ha defendido.



En esta línea, Joaquín Macías ha expuesto que en estas circunstancias, son muchas las personas que ven imposibilitado el acceso a servicios sanitarios públicos programados previamente y que son de "vital importancia" para conservar su estado de salud en las mejores condiciones posibles.



En muchos casos, estas personas se ven obligadas a acudir a lamedicina privada, pese a su coste, para recuperar su nivel de salud, por ello, y en consecuencia, se hace necesario garantizar el "máximo nivel de transparencia" en la gestión de las listas de espera y articular mecanismos que den "respuesta efectiva" a las necesidades sanitarias de la población extremeña, para evitar un empeoramiento de su nivel de salud por falta de respuesta clínica y quirúrgica.



POSICIÓN DE LOS GRUPOS



En el turno de los grupos, la diputada socialista María Cruz Buendía ha puesto de relevancia que Extremadura fue la primera región en publicar una ley de tiempos de respuesta y ha aseverado que en el último año se han incrementado las listas de espera como consecuencia de la pandemia, pero desde 2015 sus números han ido mejorando.



Asimismo, ha sostenido que en caso de enfermedad grave los ciudadanos deben saber que serán atendidos y en esas circunstancias las listas de espera desaparecen y los pacientes recibirán atención, ha dicho.



Además, ha recordado que la Junta de Extremadura ha invertido más de 150 millones de euros en gastos extraordinarios para afrontar con garantías los efectos de la pandemia y que es la región española que más invierte en atención primaria sanitaria.



En esta línea, ha abogado por no utilizar la situación de las listas de espera como arma política y ha valorado que la comunidad extremeña se comporte mejor en tiempos de atención que otras regiones.



Por su parte, la diputada del PP Elena Nevado ha remarcado que aunque su grupo está de acuerdo con el fin de la propuesta de Unidas por Extremadura su voto será abstención.



Además, la 'popular' ha asegurado que su grupo no confía en este gobierno para impulsar esta medida y la criticado que cuando se registró la propuesta de impulso la Junta se "inventó" una comisión de trabajo para incidir en la situación de las listas de espera.



Por ello, en su intervención ante el pleno, Elena Nevado ha dicho que es una "verdadera farsa", que, en su opinión, pretende ocultar el "fracaso" en este sentido.



Finalmente, el diputado de Ciudadanos José María Casares ha mostrado la posición favorable de su grupo a la iniciativa de Unidas por Extremadura, una cuestión, ha dicho, sobre la que su grupo ha trabajado desde el inicio de la legislatura.



Al tiempo ha lamentado que los datos de las listas de espera hayan sido siempre malos pero ha apuntado que han ido empeorando en los últimos tiempos, en parte, ha reconocido, arrastrados por la pandemia.



No obstante, ha afirmado que, aunque la Covid ha impactado y el resultado de las listas no iba a ser bueno, hay problemas que vienen de atrás y que es culpa de la "mala gestión", a la vez que ha valorado que con esta propuesta se mejora en transparencia .