Salida de mayores de residencias será lo último en suspenderse si se endurecen medidas

Ep

Vergele ha avanzado que, en caso de endurecer las medidas del Plan de Navidad en función de la evolución de la pandemia en los próximos días, lo último que se suspenderá serán las visitas a las residencias de mayores y las salidas de los internos a casa de sus familiares.



Según ha dicho, el Plan de Navidad para las residencias es "una buena propuesta" e intentará que sea "lo último que se suspenda", de modo que trataría de "mantener por todos los medios el respiro que necesitan los mayores" después de la situación que están viviendo en los centros residenciales desde el comienzo de la pandemia.



Vergeles ha hecho este anuncio en una comparecencia en la Asamblea a petición del Grupo Popular para abordar la gestión de la pandemia en los centros residenciales de la comunidad autónoma en esta segunda ola, donde según ha indicado se han implementado las medidas aprendidas durante la primera, y que está permitiendo reducir la incidencia del coronavirus.



Un plan para la próximas fechas, y siempre que se trate de centro libre de contagios, que contempla un aumento de las visitas de familiares a los residentes así como unas "vacaciones terapéuticas" para los propios usuarios en casa de sus familiares por un periodo de al menos 24 horas, si bien la recomendación se eleva hasta los cuatro días.



El plan contempla la realización de pruebas a los usuarios a su reingreso en el centro, a fin de evitar la entrada del coronavirus en el mismo. Todas estas medidas continúan "activas", ha señalado Vergeles, pero al igual que el resto del Plan Navidad para el conjunto de los ciudadanos, depende de la evolución de la pandemia en los próximos días.



Al respecto, ha señalado que hay que "esmerarse" en controlar la incidencia dado que a finales de mes se espera iniciar la vacunación contra la Covid-19, y que se comenzará precisamente en los centros de mayores y dependientes, tanto a sus usuarios como a sus trabajadores, y, por tanto, tienen que estar "en las mejores condiciones".



En su intervención, Vergeles ha criticado la "impostura" del Grupo Popular por impulsar esta comparecencia, pero ha terminado agradeciendo las propuestas del resto de partidos de la oposición, a quienes ha invitado a seguir trabajando por mejorar la atención de los mayores, a través de la negociación de los presupuestos regionales, nacionales y europeos, y de cara a la puestas en marcha del nuevo modelo de atención en residencias en la comunidad, que el Ejecutivo extremeño espera poder financiar con el programa de recuperación europeo Next Generation.



ENSEÑANZAS DE LA PRIMERA OLA



El máximo responsable de la sanidad y la atención sociosanitaria en la comunidad ha afirmado que es "incuestionable" que se en esta segunda ola se aplicado las "enseñanzas" de la primera.



Así, se puso en marcha un plan de contingencia para minimizar la entrada del virus en las residencias así como su incidencia. El cribado de los trabajadores que se incorporan a su puesto, otros generalizados ante el primer caso o la medicalización de las residencias que lo requerían han sido algunas de las medidas puestas en marcha. También se han reforzado las plantillas con la contratación de 590 profesionales, lo que ha supuesto una inversión de 10 millones de euros.



En la segunda ola ha habido al menos un caso en 60 de las 377 residencias de la región, un 24% menos que en la primera, así como se han infectado 216 residentes menos, lo que supone una reducción del 13,65%. Además, se han dado 1.043 altas a pacientes de estos centros, lo que supone un 12,69 por ciento más, si bien han fallecido 146 residentes, que son 286 menos que en la primera, es decir, un descenso del 66,2 por ciento.



Unos datos que, según Vergeles, demuestran que "se ha trabajado y aplicado lo aprendido", pero también que "mientras haya virus, habrá residencias de mayores y discapacitados que se afectan".



A día de hoy, hay 138 casos activos entre los usuarios de siete residencias, y en las otras 53 que se han visto afectadas en esta segunda oleada ya se han cerrado los brotes. En cuanto a los trabajadores, hay activos 50 casos y 410 han recibido el alta, sin que se haya producido ninguna víctima mortal entre el colectivo.



Finalmente, ha anunciado la inversión en un sistema de información interoperable que permitirá conocer "la realidad de los residentes", y que permitirá "conectar de verdad" las residencias con el resto de sistemas de protección.



GESTIÓN "PÉSIMA Y NEGLIGENTE"



Por su parte, la diputada del PP Consuelo Rodríguez Píriz ha criticado duramente la gestión "pésima y negligente" tanto de la primera como de la segunda ola por parte del Ejecutivo regional, y ha señalado a Vergeles como "el máximo responsable" de los centros residenciales de la región, que sufrieron "la mayor tasa de letalidad" del virus durante la primera oleada en España.



En este sentido, le ha instado a pedir perdón a los familiares de los fallecidos, quienes en algunos casos han llevado la gestión ante los tribunales, sobre lo cual ha afeado a Vergeles que la Junta haya "paralizado" la declaración de la directora de la residencia asistida de Cáceres ante el tribunal prevista para este pasado miércoles.



IMPULSO AL NUEVO MODELO DE ATENCIÓN



Por su parte, la diputada de Ciudadanos Marta Pérez Guillén ha insistido en la necesidad de impulsar el nuevo modelo de atención a las personas mayores en la región, sobre el que se ha "avanzado poco o nada" desde que se anunciara.



Asimismo, le ha pedido un "plan b" para las residencias de mayores en caso de tener que suspender las visitas y salidas contempladas en el plan de navidad. Al respecto, ha señalado que la pandemia también está afectando a las emociones de los ancianos y sus familias, por lo que ha pedido que se garantice el contacto mediante herramientas digitales si al final vuelven a ser confinados.



Y es que, a tenor de los últimos datos de incidencia, ha advertido que "se viene de una pesadilla en la que no han estado finos en la toma de decisiones", y ha puntualizado que "actuaron de forma negligente en las residencias de ancianos" en la primera ola, donde además no se han depurado ni se han asumido responsabilidades.



MENOS CASOS, PERO AÚN "INSOPORTABLES"



El diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías Rodríguez ha reconocido que los planes de contingencia han conseguido reducir las cifras de la primera ola en las residencias pero todavía "siguen siendo insoportables", y ha alertado sobre una tercera porque, ha puntualizado, con la vacuna, a pesar de comenzar por las residencias, "no está todo solucionado".



Respecto al plan de navidad, ha deseado que funcione porque estas personas que "llevan tanto tiempo encerradas se merecen" estar con sus familias. "Han pasado mucho y se merecen pasar este último mal trago en las mejores condiciones", ha dicho.



Finalmente, el diputado socialista Vicente Valle ha mostrado respeto por el dolor de los familiares y por el trabajo de las plantillas de las residencias, así como ha alabado el "trabajo, entrega y profesionalidad" del consejero de Sanidad que ha impulsado unos planes de contingencia que "están dando sus frutos".



Al resto de grupos parlamentarios, les ha invitado a trabajar para mejorar la atención a los mayores y les ha instado a abandonar "la explotación del dolor y de los sentimientos de los extremeños".