Vara reafirma que "nadie ocultó nada" en cuanto al número de muertos por Covid

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reafirmado este jueves que "nadie ocultó nada" en cuanto al número de fallecidos por Covid-19 en la primera ola de la pandemia, mientras que la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, le ha instado a que "pida perdón por respeto a los fallecidos".



Fernández Vara y Teniente se han pronunciado de esta forma este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, durante una pregunta del Grupo Popular al presidente de la Junta sobre su valoración de que "el INE haya confirmado que el número de fallecidos durante la primera ola por Covid-19 en nuestra región es superior al reconocido oficialmente", señala el PP.



En la formulación de su pregunta, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha señalado que el Instituto Nacional de Estadística publicó la semana pasada "el dato de los olvidados", de aquellos fallecidos por Covid que "hicieron desparecer de las estadísticas oficiales" y que en Extremadura son 254 personas más.



Teniente ha recordado que la Organización Mundial de la Salud "establecía criterios muy claros que ha inclumplido sistemáticamente el Gobierno de Sánchez", y que la Junta de Extremadura "lo está respaldando", ha aseverado.



Así, la portavoz parlamentaria del PP ha considerado que el Gobierno de Pedro Sánchez "es adicto a la mentira", y que "ha cambiado siete veces la metodología estadística para el recuento de los fallecidos" en esta pandemia.



Por todo ello, Cristina Teniente ha aseverado que "el INE ha certificado lo que era un clamor: la cruel ocultación de los datos de los fallecidos en la primera ola", y ha recordado que el presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, fue "el primero en denunciarlo", en unas declaraciones que rechazaron los ministros de Interior y de Justicia, así como la portavoz de la Junta.



"Nadie ha asumido responsabilidades, nadie ha pedido perdón", ha señalado la portavoz del Grupo Popular, quien ha instado a Fernández Vara a "pedir perdón por respeto a los fallecidos, en lugar de atacar", ya que se trata de "un deber moral".



"NADIE OCULTÓ NADA"



Ante esta pregunta, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha explicado que "hay dos maneras de valorar el número de fallecimientos" en España, que son por la lado la Red de Vigilancia Epidemiológica, que ofrece los datos de manera "inmediata", y por otro el INE, que elabora sus datos a través de los certificados de defunción de los registros civiles.



Ambos datos "son igual de oficiales", ha señalado Fernández Vara, quien ha lamentado que el PP "ha dicho, y sigue manteniendo, es que alguien le dio la orden a los médicos de que cambiara la causa de la muerte", una actitud que ha calificado de "encanallamiento al que han querido conducir la política".



"Eso le puedo decir que es absolutamente falso" ya que "nadie quiso ocultar nada", ha reafirmado el dirigiente socialista extremeño, quien ha insistido en que hay dos maneras de contar los fallecidos, y "las dos son igual de oficiales, no una contra la otra", ha dicho.



En ese sentido, Fernández Vara ha recordado que "el INE es el Gobierno", por lo que "si el Gobierno hubiera ocultado, usted no utilizaría ahora los datos del Gobierno para decir que había ocultado", por lo que ha considerado que el planteamiento del PP "desde el minuto uno es tramposo".



Finalmente, Vara ha tachado de "canallada" que el PP haya "dicho desde el minuto uno que les habíamos dicho a los médicos que no pusiera que el fallecimiento era por Covid, y eso es falso", ha concluido.