Vox apoyará manifestaciones el domingo contra la 'Ley Celaá' en Extremadura

Los equipos provinciales de Vox Badajoz y Vox Cáceres se sumaran el próximo domingo a la manifestación en contra de la Ley de Modificación de la LOE (Lomloe), más conocida como 'Ley Celaá', por el apellido de la ministra de Educación, convocada por Más Plurales en las dos capitales de provincia de la región.

En concreto, se trata de una ley que la formación de Santiago Abascal considera que supone una "ofensiva directa" contra la unidad nacional, porque "suprime el español como lengua de enseñanza" y por tratarse de "un tremendo ataque a la libertad de los padres".

Además, tal y como añade Vox en una nota de prensa, esta ley "sectaria" pretende "asfixiar" a la enseñanza concertada, a las escuelas infantiles y los centros de educación especial, lo que supone "una ofensiva ideológica más del Gobierno socialcomunista".

De este modo, como prueba de ello se refieren a su "intención de imponer la educación sexual desde los 6 años".

Además, la "agresión" de PSOE y Podemos a los centros de educación especial "no es nada casual", pues "obedece a un objetivo muy claro y es que no exista ningún incentivo para los niños que necesitan esa educación y por tanto no nazcan".

En este sentido, frente al "proyecto ideológico y liberticida" de este Gobierno, Vox plantea dos medidas fundamentales, que son el cheque escolar que "aseguraría la libertad de acceso" a la educación, y el 'pin parental', que "evitaría el adoctrinamiento en las aulas que PSOE y Podemos pretenden imponer".

Por último, desde esta formación exigen un refuerzo de los centros de educación especial para "garantizar el correcto desarrollo" de los niños con necesidades especiales que necesitan estos centros y se fomente la modalidad de inclusión en los centros ordinarios con especial atención en las zonas rurales.