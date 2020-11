El Puente de los Santos deja unos datos turísticos "malos sin paliativos" en Extremadura

Ep.



El director general de Turismo de la Junta de Extremadura, Francisco Martín, ha admitido este martes que el Puente de Todos los Santos de dejado unos datos turísticos "malos sin paliativos" en Extremadura, tras el cierre perimetral de sus "principales mercados emisores" como Madrid, Andalucía y Castilla y León.



"Los datos del puente son los que son, no pueden ser buenos, son malos sin paliativos, entre otras cosas porque nuestros principales mercados emisores dentro de España pues han estado cerrados", ha señalado el director general de Turismo, quien ha resaltado que el país ha estado "prácticamente cerrado".



Una situación que, en su opinión, "lo que evidencia es que el mercado extremeño para cubrir la oferta de 45.000 plazas de alojamientos que tenemos y de casi 240.000 plazas que tenemos en la hostelería pues no tiene músculo poblacional para responder a esa situación" y "menos en una situación de pandemia", según ha considerado Francisco Martín a preguntas de los periodistas en rueda de prensa en Badajoz sobre el balance turístico de la región en el pasado puente.



A este respecto, el director general de Turismo se ha mostrado "muy preocupado" por la situación que se ve todos los días en los medios de cómo está afectando a los cierres temporales de algunos establecimientos; así como que se "pone en énfasis" la, en su opinión, "lectura adecuada" que se tendría que sacar.



Y es que, "por lo menos" en su "humilde opinión", se tiene que "ganar la batalla sanitaria al virus para que la economía sobreviva" y "hay que ganarla cuanto antes" puesto que "el factor tiempo es importante".



"Esa es mi valoración del puente, que más que nunca tenemos que tener muchísima responsabilidad todos los ciudadanos, primero porque nos va la vida, hay gente que está muriendo, y en segundo lugar porque nos va la economía", ha abundado.



El director general de Turismo ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa de presentación, este martes en Badajoz, del Plan de Sostenibilidad Turística de la Reserva de la Biosfera de la Siberia, acompañado del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y la presidenta del Ceder La Siberia, Rosa María Araújo, y en la que los tres han coincidido en la importancia de la cooperación entre administraciones porque se vive en "un tiempo de sumar".



"Frente a la pandemia o ponemos flotadores y estamos todos bien amarrados a esos flotadores o si no el tsunami de la pandemia se lleva parte importante del sector turístico, del comercio y otros sectores económicos", ha advertido Francisco Martín, que concluye: "por lo tanto esa es la valoración que tendríamos que sacar del puente, todos a una para ganar la batalla sanitaria al virus".