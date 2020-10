Club Sénior Extremadura lanza "voz de alarma" sobre estado de alta velocidad en la región

El Club Sénior de Extremadura trasladará su "preocupación" a las instituciones autonómicas urgiéndoles a adoptar una actitud de "mayor exigencia" al Estado no sólo para cumplir los plazos previstos, sino para "corregir" las "múltiples deficiencias de gestión" que, se vienen produciendo en el proceso de construcción del nuevo ferrocarril en Extremadura.

De este modo, el Club Sénior de Extremadura informa de que ha presentado el pasado día 26 de octubre una alegación al proyecto de conexión del nuevo trazado del ferrocarril de Alta Velocidad con la actual estación de Plasencia, por considerar que ese ramal supondría consolidar el uso de esa estación penalizando "severamente" los tiempos de duración de los viajes entre Madrid y las ciudades extremeñas.

Con esta alegación el Club Sénior de Extremadura, que cuenta con un grupo de expertos "cualificados" en Infraestructuras, da la "voz de alarma" por la situación en que se encuentra el proceso de construcción del nuevo ferrocarril en Extremadura.

Al respecto, afirma el colectivo que el sistema que se está siguiendo para los accesos provisionales a las ciudades del recorrido (Mérida, Cáceres y Plasencia) puede significar la "perpetuación del aislamiento ferroviario" de la región y el "riesgo cierto" de que el aprovechamiento provisional de los trazados convencionales incremente la duración del viaje restando competitividad al ferrocarril en Extremadura, indica.

ADVERTENCIAS EN UN INFORME

La presentación de la alegación, igualmente, coincide con la publicación del V Informe de Seguimiento de las Obras del ferrocarril Madrid-Badajoz, sobre las que un equipo de ingenieros y de técnicos en infraestructuras del Club Sénior viene analizando desde 2017 el grado de cumplimiento de los proyectos y de las obras en ejecución.

En el informe se muestra "una vez más" la "preocupación" por los "retrasos" registrados respecto a los oficialmente anunciados y sobre "múltiples incidencias" que afectan a "muchos" tramos en ejecución, "especialmente" al comprendido entre Plasencia y Navalmoral de la Mata, señala el Club Sénior de Extremadura en nota de prensa.

En síntesis, en el Informe de los Séniors se señalan advertencias, como que a su juicio resulta "materialmente imposible" el cumplimiento del plazo de entrada en servicio electrificado en 2021 del tramo Badajoz-Plasencia. Por ejemplo, apunta que las obras de electrificación de Mérida a Badajoz, con un plazo de 18 meses, "aún no se han contratado".

También se apunta que no existe información oficial sobre la previsión de nuevas estaciones en línea entre Badajoz y Plasencia y que, por el contrario, la remodelación de las cuatro estaciones actuales hace realidad el "temor" de que su utilización provisional pase a ser definitiva. Se alarga así el recorrido en más de 34 kilómetros que realizará el tren para entrar y salir de los dos "fondos de saco" de las estaciones de Mérida y Plasencia incrementando "notablemente" el tiempo de viaje, subraya.

Asimismo, el informe señala que "aún no" está definido cómo cruzar por Navalmoral de la Mata. Por lo que respecta al tramo Plasencia-Navalmoral está "sin contratar" la construcción de plataforma del tramo más cercano a Plasencia, y en los otros tres (CasatejadaToril, Toril-Rio y Río Tiétar-Malpartida de Plasencia), contratados en junio y octubre del año pasado, "aún no habían empezado las obras" en septiembre de este 2020, apunta el informe, que añade también que "es probable" que la nueva vía no entre en servicio "antes de finales de 2026".

De igual modo, apunta que el plazo de dos años para redactar el Estudio Informativo del tramo OropesaPantoja (o Toledo) finalizó en marzo de 2020. "Cuando al fin se apruebe provisionalmente y de comienzo la información púbica se estará en la misma situación que el Estudio anterior de abril de 2003, es decir, se han perdido 17 años por haber dejado prescribir la declaración de impacto ambiental. Y se precisarán no menos de ocho años para poner en servicio el tramo hasta Madrid del ferrocarril de Extremadura", alerta el informe del Club Sénior.

RETRASOS

Según el colectivo, todos estos "retrasos" han tenido su origen antes de la declaración del Estado de Alarma (14 de marzo) y, por el contrario, las obras en marcha en aquel momento han seguido su curso con un ritmo "aceptable".

Con ello, entiende que la situación actual, tanto sanitaria como económica, "no ayuda a un desarrollo normal de actividades, pero no justifica la patente ineficacia en la gestión del tren extremeño".

Igualmente, en el Estudio Informativo sobre los nuevos ramales de conexión con la actual estación de Plasencia, al que el Club Sénior ha presentado su alegación, se han trazado dos alternativas de ramal de conexión, una al norte y otra al sur del trazado proyectado para la línea de altas prestaciones en esa zona, explica.

Además, se ha considerado una "Alternativa 0" que se puede calificar a su juicio "al menos de sorprendente", porque "obligaría a los trenes que lleguen a la estación actual de Plasencia, con origen o destino en Madrid (o Talavera de la Reina y en su caso Toledo) a recorrer 67,49 kilómetros de la vía convencional, en paralelo al nuevo ferrocarril de Altas Prestaciones, ya que solamente podrían acceder a éste en Navalmoral de la Mata".

A juicio de los expertos del Club Sénior, la estación de Plasencia en el trazado del tren de Alta Velocidad tiene un "alto valor estratégico" para vertebrar todo el norte de la región, puesto que será el punto de acceso ferroviario de las comarcas de Coria, Sierra de Gata, Valle del Ambroz y el Valle de Plasencia.

Así, indica que manteniendo la estación actual la duración de los viajes se alargará "al menos 20 ó 25 minutos", que se sumarán a los tiempos necesarios para las entradas por la vía convencional de Mérida y Cáceres, que supondrán en su conjunto "una penalización de casi una hora en las conexiones entre Madrid y la frontera portuguesa".

Por otra parte, muestra su "temor" de que, de no corregirse las incidencias señaladas, el futuro tren de altas prestaciones "no sea competitivo con el automóvil y se perpetúe de este modo la incomunicación ferroviaria de Extremadura".