La vigilancia del ocio se extremará en municipios con restricciones durante el puente

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad vigilarán "intensamente" desde este jueves, 8 de octubre, y hasta el próximo lunes, día 12, el ocio no controlado y el cumplimiento de medidas en municipios de Extremadura con restricciones por el Covid-19.



Así se ha estipulado durante la reunión de este jueves del Centro de Coordinación Cooperativa Policial, que ha abordado -bajo la dirección del subdelegado del Gobierno en Badajoz, Francisco Mendoza-, medidas para la contención del Covid-19 de cara al fin de semana y festivo nacional.



En este sentido, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de forma "coordinada", actuarán para tratar de evitar los contagios y pondrán "el foco" principalmente en cuestiones "claves" para la propagación del virus como son las actividades relacionadas con el ocio no controlado, las reuniones familiares y el cumplimiento de medidas en municipios con restricciones.



De este modo, se reforzarán los dispositivos de control en diversas zonas y en núcleos de población grandes, como Badajoz y Cáceres, donde pudieran celebrarse actividades no recomendadas o permitidas por el "peligro" que entrañan en la expansión del virus, según informa la Delegación del Gobierno en Extremadura en una nota de prensa.



Igualmente, los efectivos de Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local vigilarán también y como habitualmente el cumplimiento de las medidas dictadas sobre todo en los municipios de la región que se encuentran bajo restricciones, como son Cáceres, Malpartida de Cáceres, Navalmoral de la Mata, Cabeza del Buey, Eljas, Almendralejo y Montijo.



En esta línea, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, además de desarrollar una función pedagógica e informar sobre las acciones que están o no están permitidas, aplicarán las sanciones que correspondan en el caso de comportamientos que no se ajusten a las medidas dictadas por las autoridades sanitarias.



Cabe destacar que además de la Delegación del Gobierno, subdelegaciones y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el Centro de Coordinación Cooperativa Policial participan representantes de la Consejería de Sanidad, Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio y Fempex.