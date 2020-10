Vara lamenta que Consejo Interterritorial de Salud se convierta en "réplica" del Congreso

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha lamentado que el Consejo Interterritorial de Salud se convierta en una "réplica de lo que pasa en el Congreso de los Diputados los miércoles por la mañana".



Una situación de la que Fernández Vara ha responsabilizado al presidente del PP, Pablo Casado, que a su juicio está "llevando al PP a una pérdida de institucionalidad como no había ocurrido nunca".



Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma a preguntas de los periodistas este viernes en rueda de prensa en Mérida, en la que ha considerado "preocupante" que en la última reunión del Consejo Interterritorial de Salud "hubiera que votar", ya que nunca votamos allí, jamas, nunca se votaba, porque aquello no es el Congreso".



Ante esta situación, el presidente extremeño ha censurado "la irresponsabilidad de algunos", que es "estar convirtiendo todas las instituciones en una réplica de lo que pasa en el Congreso de los Diputados los miércoles por la mañana".



En ese sentido, Vara ha considerado que "lo grave" ocurrido en el Consejo Interterritorial de Sanidad es que "el ministro se viera obligado a pedir votación, eso no había ocurrido nunca, desde luego con los PP anteriores, nunca".



"El Consejo Interterritorial nunca fue una réplica del Congreso de los Diputados", ha aseverado Fernández Vara, quien ha recordado que "cuando el PSOE estaba en la oposición, jamás", y en las reuniones de este órgano "se llegaba a acuerdos porque todos nos poníamos en el papel del responsable de Gobierno".



Por eso, el dirigente socialista extremeño ha lamentado que "uno de los problemas fundamentales que tiene España ahora", es que aquellos órganos institucionales que se crearon "para dejar el carné del partido en la puerta y trabajar juntos, éstos lo meten dentro de la reunión".



Ante esta situación, Vara ha reafirmado que "el Estado se construye desde el Gobierno y desde la oposición", por lo que ha instado a exigir "al Gobierno toda la responsabilidad que deba", pero también se debe "pedir a la oposición que sepa estar a la altura, sobre todo cuando es gobierno en muchos sitios".