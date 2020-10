Vergeles advierte de que si Madrid no toma medidas afectará a otras comunidades

Ep.



El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha advertido de que si Madrid no toma medidas para disminuir los contagios por coronavirus podría afectar a la incidencia de la enfermedad en otras Comunidades Autónomas como Extremadura, debido a la movilidad, por lo que habría que volver a tomar algunas medidas como control de aforos en establecimientos públicos o reuniones familiares.



El responsable de la Sanidad extremeña ha defendido la cohesión del Sistema Nacional de Salud y cree que "no se pueden hacer votaciones en base a lo que puede afectar exclusivamente a una ciudad", por lo que ha reprochado que "algunas" Comunidades Autónomas no hayan apoyado los acuerdos a nivel nacional que se aprobaron ayer en el Consejo Interterritorial de Salud.



Así, ha recalcado que, de no llevarse a cabo esas medidas acordadas "de forma colegiada", la situación de Madrid podría afectar al resto de España por lo que, habría que tomar medidas en las CCAA para estar en las incidencias más bajas, por si ocurren "transmisiones comunitarias descontroladas" que puedan trascender al resto del país, como ya pasó en la primera ola de la pandemia con La Rioja, el País Vasco y Madrid.



"No me gustaría que esto ocurriese y por eso apelo a la responsabilidad de las autoridades sanitarias madrileñas y a que sigamos en la unidad de acción, que es lo que hemos hecho hasta ahora", ha insistido Vergeles, que ha recordado que hay muchos madrileños que tienen su segunda residencia en Extremadura, por lo que se puede producir una mayor movilidad, y eso afectar a la transmisión del virus y al incremento de los contagios.



Por ello, ha insistido en que los acuerdos del Consejo Interterritorial de Salud "obligan" a adoptar una serie de decisiones al resto de CCAA si no se acatan las normas en las regiones afectadas para bajar la incidencia del virus y tenerla "muy controlada". Por ello no descarta que haya que restringir el número de personas en las reuniones familiares, aforos en establecimientos, nuevas normas en los sectores productivos, etc.



"Esto nos pone en una situación muy distinta y por eso apelo a la unidad de acción porque todavía no es tarde y, de verdad, no reprocho a las comunidades que votaron no, sino que manifiesto mi tristeza porque ese no ha sido a algo puramente técnico y no político, y que se votase en bloque por parte de un grupo político me parece que debería hacernos reflexionar como país", ha añadido. "De esa situación nadie gana y todos perdemos", ha concluido.



BADAJOZ Y CÁCERES



Respecto a la ciudad de Badajoz, la única extremeña que supera los 100.000 habitantes y que podría estar sometida a esos acuerdos, Vergeles ha indicado que "ahora mismo" no se cumplen ninguno de los criterios porque la incidencia acumulada "se está controlando" y no pasa de los 270 casos en 14 días, cuando tiene que ser superior a 500; no llega al porcentaje de ingresos en UCI, porque está en un 3%, y tampoco se cumple el número de PCR positivas, ya que la cifra de positividad en la capital pacense está en torno a un 6%.



"Con lo cual, tendremos que tomar medidas en Badajoz y en otras poblaciones a lo largo de este tiempo para combatir esta segunda ola pero, no tendremos que llegar a ese extremo de confinar la ciudad porque con los parámetros actuales esa situación no se cumple", ha incidido, ya que "está lejísimo de poder llegar a esa situación de extrema necesidad para tomar las medidas de confinamiento que se han aprobado".



Preguntado por la situación de Cáceres, Vergeles ha señalado que se va incrementando la incidencia "a pesar del esfuerzo que está haciendo el Ayuntamiento" y, "si en algún momento es necesario que se le ayude con medidas extraordinarias, las adoptaremos en cuanto sean necesarias", ha dicho.



Según ha explicado el máximo responsable de la Sanidad extremeña "no todas las zonas de salud de Cáceres están evolucionando igual" y en estos momentos, preocupa la Zona Centro, que "tiene incidencias un poco más altas".



Por ello, no ha descartado que se tenga que adoptar "alguna medida excepcional en materia de salud pública si no se controla la evolución de los casos" en la capital cacereña, según ha dicho Vergeles este jueves en declaraciones a los medios en Cáceres, donde ha participado en la celebración del Día Internacional de las Personas de Edad con la presentación de un libro de recetas antiguas.



CONTRATACIONES MIR SIN PLAZA



Respecto a la autorización por parte del Ministerio de Sanidad para que las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria puedan contratar de forma excepcional a partir de este jueves a personal sanitario extracomunitario o que no haya conseguido plaza en la pasada convocatoria de MIR, el consejero extremeño ha señalado que en la región estas contrataciones "se harán cuando sean absolutamente necesarias y para labores para las que puedan estar habilitados".



"No queremos ningunear el sistema de formación sanitaria especializada que nos ha costado mucho trabajo poner en marcha en nuestro país y que está generando excelente profesionales", ha indicado, aunque también ha reconocido que, en estos momentos, hay unas necesidades de contratación para algunas especialidades que son muy superiores a las de otras épocas.



Aún así, ha insistido en que Extremadura "será muy cuidadosa para hacer las que sean necesarias y destinar esos profesionales para las labores para las que estén capacitados".



"No vamos a poner a personas sin título a pasar en la especialidad de cardiología", ha subrayado el consejero, al tiempo que ha aclarado que se podrán ocupar de tareas como controlar a los contactos estrechos de los positivos en coronavirus pero "no" se harán esas contrataciones para suplir el "déficit estructural" del Sistema Nacional de Salud.