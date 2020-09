Los enfermeros que cumplen contrato son sustituidos por otros que esperan turno en bolsa

Ep.

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha negado que se vayan a eliminar los contratos de los enfermeros contratados para atender el aumento de la demanda en los centros de salud y hospitales de la región durante la pandemia.

Según ha señalado en una comparecencia este jueves en la Asamblea de Extremadura, estos enfermeros cumplen contrato el 30 de septiembre, y no son renovados tal y como marca la normativa laboral que obliga a acudir a la bolsa de enfermería para cubrir estos mismos puestos a partir del 1 de octubre.

"Todas las enfermeras que están en la bolsa tienen derecho a trabajar", ha señalado Vergeles, quien ha apelado a la normativa laboral y a los acuerdos que rigen el funcionamiento de esta bolsa, que datan del año 2013, y que obligan a que cuando finaliza un contrato se contrata a personal nuevo de la bolsa.

"Esto no quiere decir que se vayan a eliminar los contratos, sino que entraran otras personas o las mismas si ocupan un puesto en la bolsa que le haga acceder de nuevo al contrato", ha remarcado Vergeles, quien ha pedido a los grupos de la oposición que no trasladen a la sociedad la idea de que se van a reducir los contratos porque "no es cierto ni por asomo".

Asimismo, sobre la críticas de los propios enfermeros al sistema de contrataciones, ha señalado que no se justifica la creación de una bolsa específica para una planta de hospital o en urgencias, porque en ellos se requieren "cuidados generales de enfermería", si bien ve justificable hacerlo en servicios más especializados como las UCI o la diálisis.

Vergeles ha ofrecido estas explicaciones después de que la diputada del Grupo Popular, Cristina Teniente, le solicitara que reconsiderara la decisión de no renovar los contratos a los enfermeros, después de que algunos de estos profesionales hayan denunciado en redes sociales que no seguirán trabajando a partir del 1 de octubre en sus puestos.

Teniente considera que la "situación crítica" en la que se encuentra el Servicio Extremeño de Salud en plena segunda ola de la pandemia, con críticas de los médicos y enfermeros que manifiestan estar "desbordados", requiere que la administración "vuelque todos los recursos" en la sanidad.

También diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías se ha referido a esta cuestión, al afirmar que entiende que hay una normativa que cumplir pero que dadas las circunstancias sería necesario aplicar el sentido común, ya que ahora hay que renovar las plantillas de enfermería, lo que necesitará un periodo de adaptación de los profesionales que se incorporen, y los que continúen, probablemente vayan a otro hospital o centro de salud, por lo que es comprensible su "malestar".

Con respecto a los médicos, Vergeles ha insistido en que la falta de médicos especialistas es un problema estructural que afecta a todo el país, y que en esta segunda ola está afectando más a la atención primaria que a los hospitales, como ocurriera durante la primera.

Así, como propuesta para facilitar la cobertura de las necesidades de contratación, ha planteado que el sistema de formación de médicos especialistas, obligue a los residentes que se forman en una comunidad a permanecer en ella al menos los dos años siguientes tras acabar su formación, asumiendo así un "compromiso" con la sociedad que ha financiado su preparación con sus impuestos.

"No se puede tener todos los médicos de familia que necesitamos, porque no hay bolsa, aunque tuviéramos todo el presupuesto del mundo", ha subrayado Vergeles.

Así, ante las críticas de la diputada 'popular' sobre el incumplimiento de los compromisos salariales con los médicos que según Teniente los "expulsa" de la comunidad, el consejero ha insistido en que "no es un problema de dinero", como demuestra que a ninguna otra región le quedan médicos en las bolsas de trabajo.