Blanco-Morales justifica endeudamiento de cuentas para evitar políticas de austeridad

Ep

La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha justificado el recurso al endeudamiento público como medida para evitar políticas de austeridad que dejen a los ciudadanos "al amparo de lo que la fortuna les depare".

Así lo indicado Blanco-Morales en respuesta a una pregunta en el Pleno de la Asamblea del diputado de Ciudadanos, José María Casares, en la que le reclamaba que en la próxima elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma no se caiga en los "mismos errores" que han llevado a las cuentas extremeñas a una "situación financiera muy delicada".

En su intervención, Casares ha reprochado a la mandataria extremeña que el endeudamiento es "el método por el que los gobiernos del presente se apropian de los impuestos del futuro", y asimismo le ha pedido que "no enmascaren los problemas estructurales con los problemas coyunturales" generados por la pandemia.

Según ha señalado, la comunidad adolece de unos ingresos "insuficientes" debido a una financiación autonómica "injusta" que ahora no reclaman al Gobierno del PSOE, mientras que "los gastos corrientes crecen de forma exponencial y no somos capaces de controlar".

Al respecto, Blanco-Morales le ha reprochado al diputado de Ciudadanos que no han traído a la Cámara regional ni una sola medida que no suponga un "crecimiento exponencial del gasto estructural".

Asimismo, le ha recriminado que hable de los objetivos de estabilidad, en alusión al déficit generado por los incumplimientos en los dos últimos ejercicios, como si no hubiera una "situación de una excepcionalidad tan manifiesta" que no necesita subrayar, y como si la propia UE no acudiera al endeudamiento para salir de la crisis "como medida para evitar políticas de austeridad y para "consolidar políticas de estímulo" con la idea de no deja "nunca a los ciudadanos al amparo de lo que la fortuna les depare".