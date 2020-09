Unidas por Extremadura no logra sacar adelante la creación del Personero del Común

Ep.

La propuesta de creación de la figura del Personero del Común que solicitaba Unidas por Extremadura en el pleno de la Asamblea de este jueves no ha salido adelante, toda vez que ha prosperado una enmienda de totalidad que el PSOE ha formulado sobre la iniciativa y por tanto se devuelve la misma al grupo proponente y se da por rechazada.

La enmienda de totalidad del PSOE ha salido adelante con los votos a favor de la misma de los diputados de dicha formación, de los del PP y de los de Ciudadanos, y únicamente ha contado con el rechazo de Unidas por Extremadura.

El rechazo del PSOE a la propuesta de Unidas por Extremadura ha sido argumentado por la diputada socialista Ana Belén Fernández con que "no es la prioridad" ahora en la región en plena pandemia del Covid-19 la creación del Personero del Común, así como con que dicha figura supondría dedicar dos órganos (junto al Defensor del Pueblo) a la misma función.

Cabe apuntar, además, que el PP también ha defendido una enmienda de totalidad a la iniciativa de Unidas por Extremadura, pero ésta no ha llegado a votarse porque en primer lugar se ha votado la del PSOE y ésta ha prosperado, con lo que la 'popular' ya no se ha sometido al acuerdo de los diputados.

Con ello, en defensa de la iniciativa de su grupo, la diputada de Unidas por Extremadura Lorena Rodríguez Lucero ha subrayado la "necesidad" de crear en la región el Personero del Común como "defensor del pueblo autonómico" hacia los ciudadanos en cuestiones que estos planteen.

"Se puede buscar la fórmula", ha recalcado Rodríguez Lucero, porque "tiene que haber una defensa de los intereses de los extremeños" que, según ha dicho, actualmente no se cumple en su totalidad con el Defensor del Pueblo nacional.

ENMIENDA DE TOTALIDAD DEL PSOE

Por su parte, el Grupo Socialista ha formulado una enmienda de totalidad a la iniciativa de Unidas por Extremadura "por responsabilidad" y "sobre todo por sentido común", en tanto que el Personero del Común "no es la prioridad" ahora en la región en plena pandemia del Covid-19, según ha afirmado la diputada socialista Ana Belén Fernández.

"Ni es viable económicamente, ni es oportuno ni es viable el desarrollo de esta ley", ha espetado Ana Belén Fernández, quien ha subrayado que en estos momentos las "prioridades" de los extremeños "desde luego no es desarrollar la Ley del Personero del Común" sino "fortalecer" el empleo y los servicios públicos.

Así, ha rechazado la propuesta de Unidas por Extremadura con el argumento de que "sería inviable asumir la creación de este órgano y mantenerlo en el tiempo, porque habría que presupuestarlo año a año".

También rechaza el PSOE la iniciativa con el argumento de que la creación de esta figura supondría dedicar dos órganos --el Personero del Común y el Defensor del Pueblo-- a la misma función. Además, entiende que el "espíritu" del Personero del Común ya se encarna en la normativa reciente sobre el funcionamiento de las Administraciones y sus relaciones con las ciudadanas y los ciudadanos, así como que su demanda social es "escasa", y su creación sería "un innecesario y difícilmente justificable paso atrás en esta dirección".

Ana Belén Fernández, tras incidir en que no sabe si Unidas por Extremadura "vive en una realidad paralela", ha preguntado a esta formación "si de verdad tiene sentido plantear esta iniciativa con la pandemia que se está pasando".

"¿De verdad se piensan que esto es lo importante en Extremadura en este momento?", ha preguntado a Unidas por Extremadura.

ENMIENDA DE TOTALIDAD DEL PP

Mientras, el diputado del PP Juan Luis Rodríguez Campos ha iniciado durante breves minutos la defensa de la enmienda de totalidad que planteaba su grupo, pero no ha desarrollado los argumentos de la misma porque --después de varias advertencias para que se ciñese a lo que se estaba debatiendo, el Personero del Común-- le ha sido retirado por parte de la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, el turno de palabra después de que el 'popular' iniciase un argumentario sobre la idoneidad o no de utilizar la mascarilla durante las intervenciones en la Cámara regional.

Cabe apuntar, no obstante, que posteriormente en el turno de fijación de posiciones sí que ha intervenido el diputado del PP y que ha desgranado los argumentos de su grupo para rechazar la propuesta de Unidas por Extremadura.

TURNO DE FIJACIONES DE POSICIONES

A su vez, ya en el turno de fijación de posiciones, el diputado de Ciudadanos Fernando Baselga ha incidido en la "falta de oportunidad" en crear ahora el Personero del Común "con la que está cayendo en estos momentos" en Extremadura por la pandemia del Covid-19.

Tras incidir en que "éste no es un problema que esté en la cabeza de los extremeños", ha apuntado además que la comunidad "no se puede permitir" ahora la creación de dicha figura.

"La verdad es que hoy en día no es necesario", ha recalcado. Baselga, igualmente, ha recordado que en otras comunidades donde funciona una figura similar el coste de la misma "es muy elevado".

"No nos podemos permitir ese lujo, ojalá pudiésemos pero no podemos", ha afirmado. PP Mientras, el diputado del PP Juan Luis Rodríguez Campos ha indicado que la ley que plantea Unidas por Extremadura "es inoportuna, innecesaria", así como que además su procedimiento "no es el más adecuado para que pueda continuar su tramitación parlamentaria".

"Es inoportuna porque favorece a los ciudadanos que nos reprochan a los políticos que no estamos a la altura de las circunstancias", ha señalado el 'popular', quien ha apostado por hablar de "las múltiples necesidades que tiene la región" en vez del Personero del Común en estos momentos en plena pandemia del Covid-19.

Así, se ha mostrado "convencido" de que "la unanimidad de los extremeños nunca entenderían que se continuase con la tramitación de esta ley del Personero del Común", porque "Extremadura hoy en día no necesita Personero del Común" sino "médicos, enfermeros, profesores que ayuden a que el curso escolar continúe con la normalidad que está empezando a dejar de tener".

"Tenemos otras necesidades y mientras haya un solo extremeño reclamando un derecho no podemos ni debemos gastar un solo euro en el Personero del Común", ha recalcado el diputado del PP, quien ha recordado que en España el Defensor del Pueblo "funciona muy bien", así como que en Extremadura está en funcionamiento una Comisión de Peticiones, al tiempo que en todo caso ha añadido que si los ciudadanos lo creen conveniente pueden incluso a acudir a la justicia ordinaria para plantear sus reivindicaciones.

PSOE

A su vez, la diputada del PSOE Ana Belén Fernández ha insistido en que la propuesta de ley de Unidas por Extremadura es "inviable económicamente", así como que es "inoportuna" en un momento de pandemia global y de crisis económica y social; y ha incidido en que además existe una figura como el Defensor del Pueblo que ya ejerce las funciones de la figura que se plantea en el Personero del Común.

En esta misma línea, ha añadido que además en el seno de la Asamblea existe una Comisión de Peticiones que "resuelve las quejas de los ciudadanos".

Finalmente, para cerrar el debate, la diputada de Unidas por Extremadura Lorena Rodríguez Lucero ha ironizado con que "parece que el momento inoportuno no ha existido durante 40 años" en la región; y ha defendido la idoneidad de crear el Personero del Común cuando "en la calle" existen diversos colectivos, entre ellos los funcionarios, ha dicho, que están planteando diferentes reivindicaciones.

Ha abogado así por que se cumpla lo estipulado en el Estatuto de Autonomía extremeño en lo relativo a la creación del Personero del Común; y ha considerado que si el resto de partidos se niega a articular dicha figura es por el posible "aluvión de quejas" ciudadanas que podría llegar a la misma en Extremadura.