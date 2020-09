La Asamblea retoma el jueves los plenos centrándose en la vuelta a las aulas ante el Covid

Ep.

La Asamblea de Extremadura retoma este jueves, 17 de septiembre, los plenos abordando la vuelta a las aulas en la "nueva normalidad" o la situación que presenta la sanidad y la economía en la región ante la pandemia de coronavirus.

El orden del día de este primer pleno del nuevo periodo de sesiones en la Asamblea de Extremadura se ha acordado este martes en la reunión de la Junta de Portavoces, y del que posteriormente han dado cuenta los grupos parlamentarios en rueda de prensa.

Así, el pleno arrancará a las 9,00 horas con el debate de totalidad de la Propuesta de Ley del Personero del Común, formulada por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, y que cuenta con dos enmiendas a la totalidad, una del PSOE y otra del PP, postulando su devolución.

Posteriormente, se abrirá el turno de comparecencias, la primera será de la persona en quien delegue la consejera de Educación y Empleo para informar sobre la gestión realizada para abordar la vuelta a la normalidad en la Educación tras la irrupción de la Covid-19, mientras que en la segunda, el consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, informará sobre la gestión realizada en sus competencias para abordar la vuelta a la normalidad tras la irrupción del Covid-19.

PROPUESTAS DE IMPULSO

La sesión plenaria continuará con cinco propuestas de impulso, la primera del Grupo Popular instando a la Junta de Extremadura a adoptar una serie de medidas para compensar el esfuerzo de los trabajadores del sector sanitario y de esenciales durante la pandemia de coronavirus, y otra de Ciudadanos para instar a la Junta de establecer un modelo de consenso entre Sanidad y Educación para implantar un profesional de enfermería escolar en los centros educativos.

En la tercera propuesta de impulso, formulada por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, se insta a la Junta a adoptar medidas para garantizar una vuelta segura a las aulas, y en la cuarto, presenta por Ciudadanos, se insta a la Junta de Extremadura a abrir un proceso para la gestión privada de las estaciones públicas de ITV.

Las propuestas de impulso de esta sesión plenaria concluirán con otra iniciativa del PP para instar a la Junta a habilitar una partida presupuestaria para reforzar las plantillas del personal de administración y servicios en los centros educativos de la región, especialmente para llevar a cabo labores de limpieza y desinfección.

Por otra parte, la sesión continuará con dos propuestas de pronunciamiento, ambas sobre la misma temática, una de ellas formulada por Ciudadanos para instar al Gobierno de España a luchar contra la ocupación ilegal de viviendas, y otra, presentada por el PP para instar a las Cortes Generales a apoyar la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas.

Finalmente, el pleno concluirá con las preguntas de los miembros del Consejo de Gobierno, en las que se abordarán asuntos como la elaboración de los PGEx para 2021; los trabajos en el Camping Sierra de Gata; la realización de PCR a los docentes; las ayudas a autónomos y pymes frente al coronavirus, o la nueva PAC, entre otras.

INICIATIVAS RECHAZADAS POR EL PSOE

Por otra parte, durante su intervención, la portavoz del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha lamentado que el PSOE "tiene pánico a debatir en Extremadura sobre la presunta corrupción del Rey Emérito", y ha utilizado su mayoría absoluta para "bloquear el legítimo debate" sobre este asunto en la Asamblea.

Por este motivo, De Miguel ha criticado que "es la tercera vez que nos tumban una propuesta en escasos dos meses en esta Cámara, para poder debatir sobre el Rey emérito", por lo que ha alertado de que se están "instrumentalizando las instituciones para evitar poner en compromiso al PSOE, que tiene una postura de defensa del Rey emérito", ha dicho.

En concreto, según ha explicado, la propuesta presentada por Unidas por Extremadura pedía la revocación de la Medalla de Extremadura a Juan Carlos I, una iniciativa que no se debatirá en pleno tras ser rechazada por el PSOE argumentado que "esa medalla no se concedió a don Juan Carlos de Borbón, sino que fue otorgada a Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I", una respuesta que para Irene de Miguel "no tiene ningún sentido".

Tambien ha criticado la actitud del PSOE, el presidente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Cayetano Polo, ha señalado que su partido ha propuesto la creación de una comisión de estudio en la Asamblea sobre el problema del transporte sanitario terrestre.

Y es que, Cayetano Polo ha considerado que "quizá el tema que más veces ha ido a la Cámara en distintos tipos de iniciativa ha sido el relacionado con las ambulancias", de ahí la solicitud de Ciudadanos de crear una comisión de estudio sobre este asunto en la que se abordara un nuevo modelo, tras lo que ha lamentado que el PSOE "una vez más, no considera necesario que hablemos del transporte sanitario".

Por eso, "la comisión no se va a poder constituir por la negativa del Grupo Socialista", una actitud que a juicio del portavoz de Ciudadanos es "un error", ya que "cuanto más se hable de los problemas que tenemos, encontraremos mejores soluciones".