CC.AA piden a Sánchez coordinación en Educación, más fondos y mejor reparto de los mismos

La Conferencia de Presidentes celebrada este viernes 4 de septiembre ha dedicado buena parte de su tiempo al nuevo curso escolar y muchos presidentes autonómicos han pedido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, coordinación y más fondos y un reparto más equitativo, al tiempo que han defendido la vuelta a las aulas.

Sánchez, por su parte, ha reclamado que el cierre de colegios se consulte con Sanidad, aunque la última palabra la tendrán las autonomías.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido "actuar con unidad" y con "igualdad de acción" ante el inicio del curso escolar "más complejo de los últimos 40 años" y ha reclamado al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que estudie fórmulas de anticipo de los fondos comprometidos por la Unión Europea tras conocer que no llegarán hasta mediados de 2021.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha hecho un llamamiento a la tranquilidad de la comunidad educativa ante la 'vuelta al cole' la próxima semana ya que están en disposición de volver "a unas aulas preparadas y seguras" y ha defendido la necesidad de la educación presencial: "No nos podemos permitir una generación de jóvenes con la escolaridad marcada por la pandemia, debemos evitar una generación perdida, una generación coronavirus en la educación".

El presidente electo de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado su "disconformidad" con los criterios de reparto de los 2.000 millones de euros del fondo COVID de educación y ha cifrado en 36,3 millones la cantidad que Galicia pierde con respecto al sistema de reparto anterior.

A su vez, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha resaltado el "compromiso nacional" que supone sacar adelante el curso escolar. "Aquí no puede ir cada uno por libre; en marzo hubo decisiones que alteraron por completo el orden normal de las decisiones, como el cierre unilateral de los centros educativos", ha señalado.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reconocido que el "riesgo cero es imposible", en referencia a los contagios en los centros educativos, pero defiende que las decisiones adoptadas en el ámbito educativo pretenden acercarse "lo más posible".

El presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que valore la flexibilización de los currículos de cara al inicio del curso escolar, así como un compromiso de incremento de fondos para Educación en 2021. Además, ha asegurado que 'la vuelta al cole' debe abordarse desde la coordinación y la colaboración" porque "no puede haber 17 respuestas diferentes".

Por su parte, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha llamado a evitar el colapso educativo como prioridad, y ha destacado que su Ejecutivo ha preparado un protocolo para que el coronavirus "no impida la educación presencial de forma generalizada y facilite un retorno a las aulas ordenado, preventivo y sostenible". Urkullu considera que la declaración planeada en el encuentro coincide con las grandes líneas del Plan de vuelta a las aulas preparado por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco.

Pese a la defensa de la presencialidad, el presidente de la Junta en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha trasladado la necesidad de impulsar un Pacto de Estado sobre Igualdad Digital en el ámbito de la educación, al objeto de "anular de una vez por todas" la brecha digital actualmente existente. Además, también ha defendido "uniformidad entre todos a la hora de actuar" en relación al curso escolar.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), también se ha quejado que el reparto de los 2.000 millones para educación del Fondo COVID-19 se hayan distribuido por criterio de población en lugar de por coste de los servicios, algo que ha tildado de "tropelía absoluta".

En la misma línea, la presidenta de Baleares, Francina Armengol, ha reclamado que ante el alargamiento de la situación del virus tras la segunda ola de transmisión, el Gobierno apruebe ayudas a fondo perdido dentro del presupuesto de 2021 para aquellas comunidades que necesiten reforzar su sistema sanitario, educativo y social.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, considera que habría sido muy importante que tener criterios homogéneos todas las CCAA para el momento en el que se tengan que tomar decisiones, como por ejemplo en una supuesta suspensión de las clases si fuera preciso. A su vez, ha pedido que en 2021 el Gobierno proporcione una nueva inyección económica para los colegios y la actividad docente.

Desde la Comunidad de Madrid, el Gobierno regional ha defendido la contratación de casi 11.000 profesores mientras que desde el inicio de la pandemia se ha contado con 10.000 sanitarios nuevos a los que se les ha prolongado sus contratos hasta diciembre. "No podemos perderles a mitad de curso porque no tenemos más presupuesto. Estamos anteponiendo la crisis sanitaria a todo lo demás", ha sostenido la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

Por su parte, el presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha propuesto un trabajo coordinado entre todas las comunidades en materia educativa y que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 refuercen las aportaciones a las autonomías ya que la pandemia de coronavirus "no ha pasado". "El año que viene tendremos gastos extraordinarios en sanidad o educación", ha asegurado.

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha apostado por la cogobernanza como "el mejor camino" y con el diálogo "como método" para abordar el escenario complejo que se vive en la actualidad.

TORRA NO FIRMA LA DECLARACIÓN A FALTA DE AYUDAS A LOS PADRES

Por su parte, el presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, ha avanzado que no firmará la declaración de la Conferencia de Presidentes autonómicos porque no incluye una prestación de incapacidad temporal dirigida a los padres con niños que tengan que hacer cuarentena por el coronavirus.

En un comunicado, ha criticado que el Gobierno "no acepta las enmiendas presentadas" por el presidente de la Generalitat para incorporar esta prestación, de manera que el Govern no suscribirá el documento que saldrá de la Conferencia de Presidentes que se ha celebrado este mismo viernes de forma telemática.

El Gobierno ha avanzado este viernes que la baja para padres cuyos hijos tengan que hacer cuarentena pero con PCR negativa no está recogida en la legislación por lo que hay que cambiar la norma y se ha comprometido a estudiarlo la próxima semana con los agentes sociales.

Sobre este asunto, Feijóo se ha mostrado a favor de estudiar "qué ayudas" dar a padres con hijos en cuarentena, al tiempo que ha pedido no hacer "demagogia".

Mientras, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha recalcado la necesidad de articular medidas extraordinarias que favorezcan la conciliación laboral y familiar ante el inicio del curso escolar en la actual situación de la pandemia.

Vara, a su vez, espera que "en días muy breves esté planteado y resuelto" el tema de las ayudas a los padres con hijos en cuarentena. "Para que sepamos a qué atenernos", ha dicho.

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, que ha afirmado que se tendrán que tomar decisiones sobre la marcha en educación, sanidad y al trabajo, considera que hay que solucionar la conciliación.

"Habrá brotes y se tendrá que cerrar algún aula y colegios enteros, como en Francia donde se han cerrado 22 centros, y cuando un escolar de positivo por PCR o el contacto se quede en casa, he pedido que sus padres tengan derecho a alguna prestación en todos los casos, no solo en los positivos", ha asegurado, al tiempo que ha pedido que estas ayudas no sean una "carga" para los empresarios.