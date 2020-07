Rechazada una propuesta de Unidas por Extremadura para hacer público transporte sanitario

Ep

La Asamblea de Extremadura ha rechazado una propuesta de impulso de Unidas por Extremadura pidiendo la reversión de la gestión de este servicio con el fin de preservar y mantener la estabilidad en el empleo y los derechos laborales de los trabajadores que los vengan prestando, respetando los criterios de acceso al empleo público.



La iniciativa, defendida en el pleno de la Asamblea de este jueves por el diputado Joaquín Macías, ha contado con el voto favorable del grupo proponente, el voto en contra del Grupo Parlamentario Socialista y Popular y la abstención de Ciudadanos.



A esta propuesta, el Grupo Socialista había presentado una enmienda de sustitución, rechazada por Unidas por Extremadura, en la que, como ha explicado la diputada Catalina Paredes, se proponía valorar y tomar el acuerdo de proponer la gestión pública del Centro Coordinador, ya que como estaba formulada era "inasumible".



Así, se evaluaría el estudio de los medios e instrumentos a utilizar en todos los aspectos ligados al transporte sanitario "sin esquemas preconcebidos y anteponiendo siempre" el bienestar de los ciudadanos y la optimización de los servicios a prestar.



Además, Paredes ha insistido en que para el PSOE y para la Junta el servicio de transporte terrestre es "esencial" porque proporciona "equidad e igualdad" por las características de la región, que es dispersa y envejecida.



SOLUCIÓN "MÁS EFECTIVA"



En su intervención, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha considerado que la reversión a gestión pública del transporte sanitario es la solución "más efectiva" para recuperar la calidad en el servicio.



Así, ha incidido en que la actual empresa concesionaria, Ambulancias Tenorio, en su salida de la región, "no está cuidando" ni los mantenimientos de los equipos ni las condiciones laborales de los trabajadores.



De esta forma, su grupo ha dicho que solo ve ventajas en cuanto a la gestión pública del transporte sanitario y es la solución "más rápida, económica y la garantiza mayor eficacia".



FIJACIÓN DE POSICIONES



En el turno de fijación de posiciones, la diputada del PP Elena Nevado ha aseverado que su grupo y el de Unidas por Extremadura no pueden estar de acuerdo con esta iniciativa, además de considerar que con la misma este grupo demuestra que no ha tenido responsabilidades de gobierno, ya que lo que traen es un "brindis al sol".



Así, ha indicado que los 'populares' creen que hay empresas honestas y que respetan los derechos de los trabajadores, a lo que ha añadido que lo que ha fallado en este caso en la región ha sido el control ejercido por parte de la Junta.



Por su parte, el diputado de Ciudadanos José María Casares ha querido huir en su intervención de los debates ideológicos sobre esta cuestión, ya que hay que buscar, ha dicho, el mejor transporte sanitario terrestre para Extremadura.



Por ello, ha recalcado que en el próximo periodo de sesiones su grupo presentará una solicitud para crear una comisión de estudio que determine el modelo de transporte sanitario que se quiere para un futuro, ya que los ciudadanos merecen el mejor de los sistemas y que nazca de todas las fuerzas políticas.