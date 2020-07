Monago, sobre moción de censura de Vox: "En democracia no puede ser presidente el tercero"

Ep.

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha asegurado sobre el anuncio de Vox de presentar una moción de censura que "de aquí a septiembre queda mucho" y que "en democracia no puede ser presidente el tercero".

Además, ha añadido que se está "para construir España" y no para "sacar titulares", al tiempo que ha recalcado que, como decía el expresidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, las mociones de censura se presentan "para ganarlas, uno tiene que tener atados todos los apoyos".

"Yo creo que esto entra más en lo que son las declaraciones para sacar un titular que en cuestiones que realmente resuelvan los problemas de los españoles a corto plazo, y ahora hay que resolver los problemas de los españoles al corto plazo", ha aseverado a preguntas de los medios sobre el anuncio de Vox de presentar una moción de censura en septiembre.

Asimismo, ha considerado que es "alucinante" las declaraciones realizadas este pasado martes por la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, sobre los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y en los que parecía que "por aquí no ha pasado la pandemia ni la crisis económica".

"Han ocultado las cifras de parados y no se sonrojan sacando las cifras de empleo, es parece que hasta crecemos en el empleo. Cosa que a mi no me extraña, si ocultan los muertos cómo no van a ocultar los vivos", ha indicado.