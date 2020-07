Comisión investigación sobre Covid, transporte por ambulancia o tren, a debate en Asamblea

Ep

El orden del día del próximo pleno parlamentario incluye la petición del PP de crear una comisión de investigación sobre la gestión del Covid-19 en las residencias de la región, la situación del transporte por ambulancia en la comunidad, o los servicios ferroviarios son algunos de los asuntos que centrarán el pleno que se celebrará este jueves, 9 de julio, en la Asamblea de Extremadura.



Asimismo, entre los asuntos a debate también se incluye una comparecencia de la vicepresidenta primera de la Junta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, para informar sobre los acuerdos alcanzados en 2018 para recuperar los derechos de los empleados públicos.



Así lo han acordado los grupos parlamentarios en la reunión de la Junta de Portavoces celebrada este martes en la cámara legislativa regional y de cuyo contenido han informado posteriormente en rueda de prensa.



También se someterá a la convalidación de la cámara el decreto-ley de medidas extraordinarias y urgentes para la reactivación de la actividad económica y social en Extremadura en el proceso hacia la "nueva normalidad".



En esta línea, y sobre dicho decreto ley, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Lara Garlito, ha valorado que, con este, la Junta de Extremadura ha traído a la Asamblea una docena de decretos leyes desde el inicio de la pandemia.



De esta forma, como ha indicado, en un primer momento se atendió la crisis sanitaria derivada de la Covid-19, para después prestar atención también a la crisis social y económica con el objetivo de que ningún ciudadano se quedara atrás.



COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DEL COVID EN RESIDENCIAS



Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha explicado que la solicitud de su formación de constituir una comisión de investigación sobre la gestión de la Covid-19 en las residencias de la región encontraría justificación en datos como que Extremadura tiene la segunda tasa de mortalidad más alta en las residencias de mayores.



No obstante, ha dicho que al PP le ha motivado solicitar la creación de esta comisión la exigencia de los familiares de las víctimas, que tienen "derecho a saber" qué es lo que ha ocurrido para que más del 80 por ciento de los fallecidos en Extremadura por coronavirus fueran usuarios de residencias.



De esta forma, la 'popular' ha considerado que es el "principio de transparencia" el que debe guiar la decisión de dar luz verde a esta comisión, y se ha mostrado convencida de que habrá una respuesta "afirmativa" por parte de los grupos, teniendo en cuenta que será la única en la historia de la región que tiene como trasfondo "más de 500 fallecidos".



Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Lara Garlito, ha considerado sorprendente que el PP se haya negado a constituir cualquier comisión en la Asamblea en "innumerables ocasiones" durante la presente legislatura, y ahora quiera crear una sobre un tema que a los socialistas le merece el "mayor de los respetos".



Así, ha criticado Garlito que, si el PP no quería comisiones en otras ocasiones, ahora quiera utilizar este recurso en "momentos de tanto dolor", por lo que ha indicado que su grupo no cree que esta cuestión deba ser utilizada como "instrumento político".



"No contarán con nosotros para que sean instrumentos o cuestiones para echar en cara o que sea un debate de poca altura, cuando nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias y sobre todo a la altura del comportamiento que tuvo la ciudadanía durante el estado de alarma", ha aseverado.



"INCUMPLIMIENTOS" DE LA JUNTA



Sobre la comparecencia de Blanco-Morales, Cristina Teniente ha aseverado que el PP quiere que la vicepresidenta primera explique su "incumplimiento sistemático" de los compromisos adquiridos con los funcionarios extremeños.



Así, y en su opinión, el argumento basado en decir que se van a cumplir con los compromisos cuando "las circunstancias cambien" quiere decir que no se cumplirán los mismos.



Cabe destacar que el Grupo Parlamentario Popular también defenderá una propuesta de impulso en la que reclamará un "verdadero marco jurídico" de ayudas para la conciliación familiar y laboral, en el que se incluiría bonificacioens fiscales, ayudas directas, ayudas por reducción de jornadas o bonificaciones a las empresas que fomenten el teletrabajo.



PROPUESTAS DE IMPULSO



Asimismo, como ha informado el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Cayetano Polo, su grupo defenderá ante el pleno una propuesta de impulso en la que insta a la Junta de Extremadura a establecer fórmulas matemáticas para determinar el umbral de saciedad en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares de obras, suministros y servicios de la Administración regional.



Se pretende con esta iniciativa, según Polo, mantener el "justo equilibrio" entre el interés público y la mejor oferta.



Además, Ciudadanos ha presentado otra propuesta de impulso en la insta a la Junta a adoptar una serie de medidas para fomentar y mantener el sector maderero en Extremadura.



Finalmente, el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura defenderá otra propuesta de impulso para instar al Ejecutivo regional a solicitar del Gobierno de España y de las Confederaciones del Tajo y del Guadiana toda la información relativa a las condiciones de concesión y posteriores modificaciones de explotación de los saltos de agua y de las centrales hidroeléctricas de Extremadura, y a que se adopten una serie de medidas para revertirlos a su gestión pública.



PROPUESTAS DE PRONUNCIAMIENTO DE LA CÁMARA Y PREGUNTAS



En el turno de las propuestas de pronunciamiento, el PP buscará el apoyo de la cámara para instar al Gobierno de España a reponer de inmediato todos los servicios ferroviarios que Renfe prestaba en Extremadura antes del inicio de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, y a mejorar la "calidad, fiabilidad y confort" de los servicios ferroviarios con nuevos y mejores trenes.



Además, los grupos parlamentarios también preguntarán a los consejeros de la Junta. Así, el PP preguntará por cómo valora el gobierno regional que los sindicatos médicos hayan pedido la dimisión de la vicepresidenta primera, Pilar Blanco-Morales, y del vicepresidente segundo de la Junta de Extremadura, José María Vergeles.



También se interesará por qué acciones ha emprendido laJunta de Extremadura tras la solicitud de Ambulancias Tenorio derescindir el contrato, así como por la valoración que hace el Ejecutivo regional de la cifra de déficit del año 2019.



Por su parte, Ciudadanos preguntará por qué opinión le merece a la consejera responsable la metodología de estudio digital que los alumnos han tenido desde que comenzó el confinamiento.



Asimismo, este grupo preguntará por qué opinión le merece a la Juntade Extremadura las medidas llevadas a cabo para la atención integral apersonas mayores, además de si cree el Ejecutivo regional que su atención al alumnado con dificultad de aprendizaje y/o necesidadeseducativas especiales tienen una "plena y continua" atención por parte de los equipos de orientación.



Finalmente, Unidas por Extremadura preguntará por qué medidas económicas de apoyo al sector del comercio ambulante piensa la Junta de Extremadura desarrollar.