Blanco-Morales reitera que el 2% se pagará "cuando las circunstancias lo permitan"

La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha reiterado este jueves que la subida salarial del 2 por ciento a los empleados públicos se aplicará "cuando las circunstancias lo permitan", ya que "a raíz de la declaración de la pandemia, las prioridades de la Junta de Extremadura han cambiado".



En ese sentido, ante la situación generada por el coronavirus, "primero están las necesidades para atender a la salud de las personas, para salvar las vidas", y posteriormente, "para hacer frente a la crisis económica y social".



De esta forma se ha pronunciado Pilar Blanco-Morales este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, a raíz de una pregunta del Grupo Ciudadanos sobre cómo tiene previsto la Junta de Extremadura asumir la subida salarial del 2 por ciento de los funcionarios públicos.



En la formulación de su pregunta, la diputada de Ciudadanos Marta Pérez ha recordado que "en campaña electoral parecía que sí", pero ya en febrero "cuando las cuentas no cuadraban, no por el Covid, sino por los compromisos acumulados de complicado cumplimiento", la Junta de Extremadura "dijo no al reconocimiento de la carrera profesional".



Sin embargo, ahora "y un año después de que se comprometieran" a la subida salarial del 2 por ciento para los empleados públicos, "dicen que no, por el Covid", que según ha señalado Pérez, "será su eterna excusa para todo, aunque en otras comunidades sí que se esté cumpliendo con este compromiso".



En ese sentido, la diputada de Cs ha considerado que la Junta de Extremadura "no tiene ni idea de cómo lo van a asumir" esta subida del 2 por ciento, "pero es que tampoco tenían ni idea en febrero, porque la situación de la comunidad ya era crítica entonces", tras lo que ha lamentado que el Ejecutivo regional "promete y promete hasta que consigue lo que quiere", mientras que los empleados públicos "siempre salen perjudicados".



PRIMERO LAS NECESIDADES SANITARIAS



En su respuesta, la vicepresidenta primera de la Junta de Extremadura ha explicado que "a raíz de la declaración de la pandemia, las prioridades de la Junta de Extremadura han cambiado", de tal forma que "primero están las necesidades para atender a la salud de las personas, para salvar las vidas", y posteriormente, "para hacer frente a la crisis económica y social".



En concreto, Pilar Blanco-Morales ha destacado la necesidad de apoyar a los que han perdido su trabajo, a pequeñas y medianas empresas que están en una situación difícil, a los agricultores y ganaderos y a los comerciantes, "todo ello sabiendo que las necesidades y los gastos son otros, y los recursos son muy inferiores", ha dicho.



"En esa línea, y en diálogo constante con la representación de los trabajadores, estamos dispuestos a cumplir cuando las circunstancias lo permitan", ha reiterado la vicepresidenta extremeña, quien ha insistido en que "las prioridades en materia sanitaria, económica y social son muy diferentes tras la crisis sanitaria" del Covid-19 y ha aseverado que "los extremeños lo saben, y muchos funcionarios también", ha concluido.