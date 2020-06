La oposición critica el decreto para la nueva normalidad de la Junta

Ep.

Los grupos parlamentarios de la oposición, PP, Unidas por Extremadura y Ciudadanos, han criticado este jueves el decreto para la nueva normalidad que la Junta de Extremadura tiene previsto aprobar este viernes en Consejo de Gobierno extraordinario, mientras el PSOE ha valorado que éste es "fruto del diálogo y el consenso social".

Este decreto para la nueva normalidad ha sido presentado por el Ejecutivo regional a los grupos parlamentarios en la Comisión no permanente de estudio sobre la pandemia Covid-19 en Extremadura, celebrada este jueves en la Asamblea, y en la que los grupos parlamentarios han coincidido en criticar tanto el contenido del decreto como el poco tiempo que se les ha dado para estudiarlo, según han informado los partidos.

En su intervención, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Lara Garlito, ha destacado que este decreto es "un documento que se ha enriquecido al ser fruto del diálogo y el consenso social", por lo que ha valorado que nazca "de la participación activa de los agentes sociales y económicos y de una concertación social que tan buenos resultados ha dado ya en Extremadura en otros ámbitos".

Se trata de un decreto ley que "culmina" los otros once que la Junta de Extremadura ha ido aprobando durante el estado de alarma, y con los que se demuestra que "ha trabajado incesantemente para ir dando respuesta a los retos que el Covid iba generando, no solo en el ámbito sanitario, sino en la educación, la administración, el empleo, el apoyo a las empresas y los autónomos, entre otras cuestiones".

En ese sentido, la portavoz socialista ha apelado a la "unidad y lealtad" de todos los grupos políticos de la región a la hora de reclamar ayuda tanto al Gobierno de España como a la Unión Europea en el reparto de fondos destinados a paliar los efectos de la epidemia.

A su juicio, con este decreto, la Junta "muestra que su objetivo ahora es reactivar la actividad económica y social lo antes posible y lo hace de la mano de la sociedad extremeña", tras lo que ha reiterado la necesidad de que en la nueva normalidad, la población extremeña "siga dando ejemplo de responsabilidad y prudencia".

PP ALERTA DE QUE SE PERMITEN EXPROPIACIONES

Por su parte, el presidente del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Monago, ha señalado que este decreto de nueva normalidad supone "menos democracia" porque el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara pretende aprobar "que se permitan las expropiaciones saltándose el ordenamiento municipal" justo antes de que finalice el estado de alarma.

Un decreto que se ha abordado en la comisión parlamentaria celebrada este jueves que "no es de estudio porque allí no hemos estudiado nada", sino que "Vara informaba allí sobre lo que le parecía e incluso se olvidaba de parte de las conversaciones con Sánchez", manifestando que "nos decía lo que ya sabíamos por la prensa y había tuiteado el día anterior".

Por eso, "mucha comisión pero no ponen ni un duro", ha señalado Monago, quien ha considerado que "así no vamos a salir de esta crisis" ya que dicho decreto "no contiene ni una medida económica".

Monago ha puesto como ejemplo que en dicho decreto, sobre las residencias de mayores, se incluye lo que ya está legislado "pero la Junta no pone un duro para proteger a nuestros mayores frente a un rebrote" y ha destacado que le "llama la atención" que el gobierno extremeño pueda declarar proyectos estratégicos a los que superen los 10 millones de euros de inversión y los 20 puestos de trabajo "aunque no dice durante cuánto tiempo".

De este modo, ha criticado la Junta pretenda aprobar que se puedan "expropiar" terrenos necesarios para llevar a cabo dichos proyectos, recordando el célebre "exprópiese" del dictador venezolano Hugo Chávez, y ha lamentado que la Junta ponga la alfombra roja a estos proyectos medianos pero "aburra a papeleo" a los autónomos extremeños.

"Si se agilizan plazos, burocracia y se dan ayudas a estos proyectos, ¿por qué no a un autónomo extremeño que invierte 15.000 euros en arreglar su taller y contratar a una persona más?" ha señalado el dirigente del PP, quien ha aseverado que "muchos pequeños proyectos son más importantes que estos proyectos medianos", ha dicho.

CS PIDE REDUCIR LA BUROCRACIA

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Cayetano Polo, ha defendido la reducción de los trámites burocráticos en materia agraria y forestal y la creación de un registro único en la Junta de Extremadura "para facilitar a los ciudadanos la comunicación con la Administración".

Unas medidas que, según ha confirmado el portavoz de la formación naranja, recoge el decreto y que su grupo ha impulsado y defendido en varias ocasiones, ante lo que ha señalado que Cs está "trabajando y terminando" las aportaciones que la Junta ha pedido a los grupos parlamentarios para este decreto.

Asimismo, el líder de Cs Extremadura ha criticado que el decreto "no estuviera más orientado a un determinado tema" o que se hubieran presentado "dos decretos diferentes" porque, ha argumentado, "en realidad consta de cinco o seis capítulos que abarcan sectores y problemáticas muy diferentes en las que unas se puede estar de acuerdo y en otras no y esto dificulta el posicionamiento a la hora de validar o no el decreto".

Por otro lado, Cayetano Polo ha apuntado que las comisiones sobre el Covid que se han desarrollado en los últimos meses han sido necesarias aunque ha echado en falta "más anticipación a la hora de convocarlas" porque, ha lamentado, "a la comisión hemos venido muchas veces a escuchar decisiones que ya estaban tomadas por parte del gobierno autonómico y en las que los grupos poco podíamos aportar".

"En cualquier caso nuestra voluntad siempre ha sido la de exponer en la comisión nuestra opinión e intentar incitar al gobierno a tomar decisiones con mayor agilidad y rapidez", ya que a juicio del portavoz de la formación naranja, "siempre vamos un poquito lento a la hora de tomar decisiones para superar el problema del coronavirus", ha dicho.

UNIDAS POR EXTREMADURA DICE QUE ASFIXIARÁ A PYMES

Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha rechazado el decreto de la nueva normalidad que la Junta aprobará este viernes y que ha presentado a los grupos parlamentarios, ya que "se está aprovechando la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos para modificar sustancialmente leyes importantes, que requerirían de un proceso más complejo y con mayores garantías".

De Miguel ha señalado que dicho decreto "pone alfombras rojas" a las grandes inversiones "que nunca terminan de llegar a esta tierra", mientras que asfixia a las pymes y autónomos de la región.

De hecho, De Miguel asegura que el decreto de la nueva normalidad plantea políticas neoliberales, "más propias de la derecha", en lugar de iniciativas que comiencen a dibujar el escenario de reconstrucción que necesita Extremadura.

"Si al presidente Vara realmente le preocuparan las pequeñas y medianas empresas extremeñas, que son las que más han sido golpeadas por la crisis de la Covid, no plantearía una liberalización de los horarios comerciales que hundirá más aún al pequeño comercio de nuestros pueblos y ciudades", ha asegurado la portavoz.

Ha añadido que "tampoco plantearía facilidades para esas grandes inversiones que nunca terminan de llegar a esta tierra, mientras que nuestras empresas están sufriendo una de las mayores crisis de la historia", ha señalado.

Finalmente, ha criticado además las formas en las que el gobierno de Vara pretende aprobar este decreto, "haciéndolo casi de tapadillo", porque asegura que han dado a los grupos menos de 24 horas para poder estudiar el texto en profundidad y hacer las aportaciones, por lo que "está claro que quieren que este decreto se apruebe cuanto antes, sin mucho ruido, por las barbaridades que plantean en él", ha sentenciado.