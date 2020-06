Monago advierte de un "golpe de mano" de Vara para "expropiar si hace falta"

Ep.

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha advertido de que el Ejecutivo regional del socialista Guillermo Fernández Vara pretenda aplicar un "golpe de mano" en el decreto sobre medidas de cara a la "nueva normalidad" que aprobará este viernes la Junta con el objetivo de incluso "expropiar si hace falta", pero sin aportar "un duro" a la reactivación económica.

Así, ha lamentado que la Junta pretenda aprobar el citado decreto ley autonómico "cuando está a punto de terminar el estado de alarma", "sin democracia" y con "un tic autoritario", toda vez que según ha dicho Fernández Vara "con nadie ha hablado" o "por lo menos" con él lleva sin hacerlo "mes y pico o dos meses", algo que a su juicio evidencia --irónicamente-- las "ganas de consenso" del jefe del Ejecutivo regional.

"¿No puede llamar y decir vamos a sentarnos, vamos a ver...?, ha preguntado Monago en rueda de prensa este jueves en Mérida.

"Si quieren gobernar como si no tuviera mayoría absoluta que es lo que (Vara) prometió al menos ten la humildad de decir a ver qué podemos aportar entre todos para esa nueva normalidad", ha añadido el 'popular', quien ha afeado a la Junta que además el decreto ley en cuestión, que busca "fomentar los proyectos empresariales" pero al tiempo que "se aburre a papeleo" a los ya existentes, "no admite un pase porque no viene con el informe jurídico".

"Yo no conozco ningún gobierno autonómico en España que haya pegado un golpe de mano como el que van a pegar el viernes en Consejo de Gobierno... un decreto ley para poder expropiar si hace falta los proyectos que diga como gobierno, sin ningún control", ha reprochado Monago, quien ha indicado que en todo caso el PP analizará el decreto ley que aprobará este viernes el Consejo de Gobierno de la Junta, aunque sin "esperanzas" de que pueda servir realmente para atraer inversiones.

"Lo analizaremos pero tengo las mismas esperanzas que el Walt Disney de Castilblanco de que venga, que la azucarera de Mérida", ha dicho al respecto.

SIN MEDIDAS ECONÓMICAS

En este sentido, el líder del PP extremeño ha criticado que en el decreto ley que aprobará la Junta sobre la 'nueva normalidad' "no hay ni una medida económica", a diferencia de lo que está ocurriendo --apunta-- en regiones como Andalucía o Galicia.

"De esta crisis no vamos a salir así", ha apuntado Monago, quien considera que "no podemos nunca adquirir la nueva normalidad con ese decreto", porque Extremadura pone "cero" euros mientras que Andalucía "pone 4.000 millones de euros para dinamizar los sectores productivos de la región" y Galicia en torno a "1.500 millones".

Además, ha afirmado que en el decreto ley en cuestión la Junta "busca además algunos señuelos" al incluir en el mismo alusiones a las residencias de ancianos "cuando eso ya estaba legislado perfectamente y no pone un duro encima para proteger a los mayores frente a un rebrote".

Así, indica que el decreto "lo único que viene a decir es que si hace falta la dirección la asume el SES", algo que "ya estaba" fijado con anterioridad, recuerda.

COMISIÓN

Por otra parte, sobre la comisión parlamentaria relativa al Covid-19 que trabaja en la Asamblea de Extremadura, Monago ha afirmado que no se esta de una comisión "de estudio", porque en la misma "no se ha estudiado nada", sino que durante sus sesiones se ha producido "un responso que nos ha echado Fernández Vara informando de lo que le parecía, de las conversaciones que tenía con Sánchez, y muchas veces se olvidaba de parte de las conversaciones".

Pese a ello, y pese a indicar que en la misma Vara se limita "en algunas ocasiones" a explicar lo que "ya había tuiteado el día antes", ha subrayado que el PP asiste a la comisión en cuestión "por responsabilidad" y para expresar su opinión.

"Hemos asistido por responsabilidad a escuchar y hemos expresado siempre lo que nos parecía al respecto", ha dicho Monago, quien ha criticado en todo caso que en Extremadura se celebra "mucha comisión" pero en todo caso la Junta no aporta "ni un duro" para la reactivación de cara a la "nueva normalidad".