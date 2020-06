Comparecencias de la consejera de Educación y de Vergeles, en orden día pleno de Asamblea

Ep

Concretamente, la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez comparecerá a petición propia para informar sobre la gestión del Covid-19 por parte de su departamento y también, a petición de Ciudadanos y Unidas por Extremadura, para informar sobre las medidas a tomar en el inicio del curso escolar 2020/2021 ante la situación generada por la pandemia.



Por su parte, el Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad, José María Vergeles, que comparecerá a petición propia, informará sobre la gestión del Covid-19 en Extremadura por parte de su departamento en los últimos meses.



Junto a estas tres comparecencias también se someterá a convalidación el Decreto-Ley por el que se aprueba una subvención para refuerzo del sistema de garantías de Extremadura, se establecen ayudas financieras a autónomos y empresas, y se adoptan medidas en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas y de patrimonio histórico y cultural, para afrontar los efectos negativos del Covid-19.



CRÍTICAS DE LOS GRUPOS EN MATERIA DE EDUCACIÓN



Los portavoces de los grupos parlamentarios han dado a conocer el orden del día de la próxima sesión plenaria en una rueda de prense ofrecida este martes en Mérida en la que la oposición ha coincidido en criticar la política de la Junta de Extremadura en materia educativa.



Así, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente,ha indicado que la administración autonómica no puede "tomar el pelo" a los ciudadanos y ha reconocido que la "nueva normalidad" de la Junta son una "escalada de recortes" e "incumplimiento" con los empleados públicos, además de considerar que es "inaceptable" una disminución de la plantilla en 302 docentes.



Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Cayetano Polo, ha considerado que no es "de sentido común" reducir el número de profesores cuando, por las circunstancias de la pandemia, serán necesarios más profesionales en un curso que estará condicionado por las consecuencias del Covid-19.



Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, también ha acusado a la Consejería de Educación de actuar "en contra del sentido común" en cuanto a la reducción de la plantilla funcional docente, además de considerar que perjudica a la escuela pública con un "hachazo" pero a la educación concertada "ni la toca".



OTROS ASUNTOS DEL PLENO



El orden del día del pleno de este jueves, también incluye varias propuestas de impulso, entre ellas, una de Unidas por Extremadura en la se insta a la Junta a definir y concretar las nuevas necesidades de profesorado de centros públicos para que puedan contemplarse en la oferta de vacantes para el profesorado interino, antes del inicio del curso 2020-2021.



También se pide dar marcha atrás en los recortes de las plantillas de docentes anunciados por la Consejería de Educación, ampliando las plantillas del profesorado en consonancia con las exigencias sanitarias y pedagógicas extraordinarias y a terminar las tareas organizativas de los centros en el mes de julio.



También Ciudadanos defenderá una propuesta de impulso en la que insta a la Junta a implementar una bonificación fiscal sobre el tramo autonómico del IRPF para los extremeños que opten por Extremadura como destino vacacional y su oferta cultural, implementando la medida hasta finales de 2020, y revisable en 2021.



En el turno de las propuestas de pronunciamiento el PP presentará una iniciativa en la que insta al Gobierno de España a flexibilizar la Regla de Gasto y resto de reglas contenidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para que todos los ayuntamientos puedan disponer del 100 por cien del superávit generado en el año 2019 para implementar aquellos servicios, ayudas y medidas extraordinarias que permitan actuar contra los efectos sanitarios, sociales y económicos derivados de la pandemia de Covid-19, siempre que no supongan gastos estructurales.



Asimismo, Unidas por Extremadura defenderá una propuesta de pronunciamiento en la que instará al Gobierno a modificar la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para que la regla de gasto permita a las Administraciones Públicas abordar la crisis económica y social eliminando "toda traba o condición previa" tanto para la posibilidad del uso del superávit como para los destinos a los que se pueda aplicar, y a modificar la Guía de Interpretación de la Regla de Gasto hasta tanto se produzca la referida reforma.



PREGUNTAS A LOS CONSEJEROS



Finalmente, en las preguntas a los consejeros, el PP preguntará por si ha agotado la Junta la búsqueda de alternativas que permitan cumplir con el compromiso de subida salarial del 2 por ciento a los empleados públicos.



Así como por qué criterio defiende la Junta respecto del reparto de 16.000 millones a las comunidades autónomas y también por qué "esfuerzo" ha realizado la Junta para evitar los recortes en educación.



Por su parte, Ciudadanos preguntará por si está preparándose Extremadura para afrontar la Estrategia Europea 'De la granja a la mesa y biodiversidad' de cara al 2030, por qué sucederá con los campamentos de verano del Instituto de la Juventud y por cómo tiene previsto la Junta organizar las vacaciones estivales del personal sanitario, cubriendo la asistencia sanitaria de la población extremeña.



Finalmente, Unidas por Extremadura preguntará por la valoración que hace el Ejecutivo regional de la actuación de la empresa concesionaria del transporte sanitario terrestre del SES durante la crisis de la Covid-19.