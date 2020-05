La Junta destaca que está "reformulando" el presupuesto "día a día" ante el Covid

Ep.



El secretario general de Financiación y Presupuestos de la Junta, Isidoro Novas, ha destacado que el Ejecutivo regional está "reformulando" el presupuesto autonómico (PGEx) de 2020 "día a día" para hacer frente a las "necesidades" que el Covid-19 está generando en la comunidad en materia sanitaria, social y laboral.



Mientras, el diputado del PP en la Asamblea Luis Alfonso Hernández Carrón --que ha preguntado este lunes en comisión parlamentaria sobre la cuestión-- ha pedido "transparencia" a la Junta en la reorientación de los PGEx 2020 y ha defendido como medida --entre otras-- para hacer frente a las "necesidades" actuales ante la pandemia del coronavirus una reducción de consejerías en la Administración regional.



Así, tras afirmar que el PGEx 2020 --aprobado el pasado mes de enero-- "contenía unas prioridades y objetivos que se han visto superados" por la pandemia, Isidoro Novas ha incidido en que por el coronavirus "están surgiendo necesidades nuevas" en materia de salud pública, social y económica que obligan, ha dicho, a "reorientar y por tanto a remodificar" las cuentas regionales.



En este sentido, ha incidido en que la "actualización" del PGEx 2020 "se está haciendo día a día" por cada una de las consejerías con "nuevas" medidas dirigidas a "combatir o mitigar" los "problemas" ocasionados por la crisis del Covid-19, instrumentando medidas de distintos rangos como varios decretos-ley, decretos de Consejos de Gobierno y a través de "múltiples" contrataciones y actuaciones propias.



Al respecto, Novas ha explicado que la Junta está afrontando esa nueva situación mediante redistribución de créditos de las distintas partidas o mediante modificaciones de créditos, y siempre moviéndose "dentro" de la normativa existente.



De este modo, como medidas que "no estaban previstas inicialmente" en los PGEx 2020 aprobados a finales del pasado mes de enero, ha citado un bloque de decretos-ley con prestaciones sociales para Renta Básica de Inserción donde las prestaciones se prorrogaban de oficio, y también con medidas de conciertos sociales para la prestación de servicios en el ámbito del Madex.



También ha recordado otro bloque de decretos-ley de la Junta articulados y que recogían un paquete de medidas de empleo, con seis programas de empleo para ayudas a microempresas, autónomos, y al mantenimiento de empleo de personas trabajadoras, con un montante de 57 millones de euros.



En el sector agrario también ha recordado que la Junta ha introducido medidas de ayuda para el mantenimiento del empleo tras la finalización del estado de alarma por 3,6 millones de euros. En el sector turístico, ha citado otro paquete con ayudas para la financiación mediante préstamos a empresas por importe de 2 millones de euros; y en la economía social otro paquete para contratación de personal cualificado y mantenimiento de empleo, por importe de 1,2 millones de euros.



Asimismo, ha incidido en que existe otro bloque aprobado por la Junta que tiene que ver con el ámbito de la economía, con una subvención a Extraval para facilitar la financiación de empresas, pymes y autónomos en Extremadura hasta 20 millones de euros.



También hay un programa en el ámbito de la economía para facilitar el acceso a la liquidez a autónomos y pymes, de 2,2 millones de euros; e igualmente ha mencionado un paquete de acciones propias que se están llevando a cabo en centros sanitarios y sociosanitarias, por 40 millones de euros para contratación de personal y adquisición de material sanitario.



INGRESOS



En el ámbito de ingresos, según ha dicho Isidoro Novas, el presupuesto se está modificando sobre lo inicialmente previsto en varias direcciones, porque se está registrando una "caída" de los recursos del sistema financiación y de los recursos propios.



En todo caso, ha señalado que "también hay aumentos de los recursos aportados por el Estado", como el Fondo Social Extraordinario con 7,8 millones que "ya se han recibido, están en tesorería y lo estamos gastando", el Fondo de Alimentación Infantil con 1,1 millones de euros, y el Fondo Extraordinario Sanitario con 6,5 millones para Extremadura.



En esta línea, ha apuntado también que "van a llegar nuevos recursos" por la vía de un fondo no reembolsable "pendiente todavía de definir por parte del Gobierno" y que apuntan a variables ajustadas a la población protegida e indicadores que tienen que ver con el gasto sanitario (casos de números de UCI, de hospitalización, de PCR positivos, etcétera).



PP



Por su parte, el diputado del PP en la Asamblea Luis Alfonso Hernández Carrón ha defendido que hay que "acometer una reestructuración del Gobierno regional porque las prioridades (para los ciudadanos) han cambiado" como consecuencia del Covid-19, y ha instado a la Junta a reducir las consejerías y adaptar las estructuras a las "necesidades más imperiosas que nunca" de los extremeños.



"Deben reducir la estructura del gobierno por una cuestión de agilidad para responder a la crisis y de gasto, porque es necesario poner en marcha medidas de eficiencia de gasto público", ha afirmado el 'popular', que ha criticado que la Junta se está dedicando a aumentar el gasto en "altos cargos y en grasa improductiva".



Así, ha considerado que "la Junta tiene que hacer un esfuerzo de movilización presupuestaria de al menos 600 millones de euros"; y ha defendido que el elemento a "consensuar" y a "debatir" en la Asamblea --para el PP-- es determinar las partidas de gasto en el presupuesto de la comunidad que "van a sufrir recortes" y "cuáles van a ser reforzadas" para "activar" la economía de Extremadura.



En este sentido, ha pedido "transparencia" en las intenciones presupuestarias de la Junta, y "eficiencia" en la asignación de los recursos públicos "especialmente en estos momentos en los que escasean".



Así, ha recordado que la Ley de Hacienda de Extremadura articula varias fórmulas para reorientar el gasto, como el aumento del Fondo de Contingencia en "unos 96 millones de euros"; la modificación de los créditos iniciales, un aspecto en el que según ha dicho "no" se están comunicando a la Asamblea; o créditos extraordinarios.



"Dependiendo de cómo reorientemos la política económica podremos salir antes de la crisis y la uve podría ser más cerrada y no abierta en la fase de activación de la economía", ha dicho el 'popular'.



RÉPLICA DE LA JUNTA



En cuanto a la reducción de consejerías pedido por el PP, Isidoro Novas ha replicado a Carrón que, aunque "se puede discutir si hay muchos altos cargos o menos", ahora "lo que toca ahora es solucionar los problemas de la gente, los problemas de salud pública, de las rentas de las familias, de la economía".



Por otra parte, ha defendido también que hay instituciones como el Gobierno central y la Comisión Europea que a su juicio "se están comportando, aportando recursos", ha dicho, y que "de alguna manera nos está aliviando la situación que estamos padeciendo en cuanto a necesidades de financiación y de liquidez". "Porque si no las economías regionales lo pasaríamos tremendamente mal", ha añadido.



En concreto, ha agradecido al Gobierno de España "las aportaciones de financiación que está trasladando a las CCAA para que no haya escasez de liquidez", con actualizaciones de entregas a cuenta, las liquidaciones, los anticipos; y también ha considerado "digno de admirar" que la Comisión Europea "con la rigidez de sus normas haya sido capaz de adaptarlas a un entorno que nada tiene que ver con su filosofía es de alabar".