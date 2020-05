El PSOE en Extremadura espera que los "juegos políticos" decaigan ante el estado de alarma

Ep.

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Extrmemadura, Lara Garlito, ha defendido que los "juegos políticos" deben desaparecer entre los grupos de la oposición ante la votación de la prórroga del estado de alarma en España por el coronavirus.

Mientras, la portavoz del PP en la Asamblea, Cristina Teniente, ha considerado "miserable" el "chantaje" que a su juicio está intentando aplicar el Gobierno central de coalición hacia la oposición para la prórroga del estado de alarma por el coronavirus, después de la "cadena de errores y de improvisaciones" cometidas --ha dicho-- por el Ejecutivo nacional durante la gestión de la crisis del Covid-19.

En concreto, Lara Garlito ha invitado a los grupos de la oposición a aportar "soluciones" pero sin pensar "en otra cosa que no sea salir de la crisis y que las personas deben de estar por encima de todo"; y ha deseado que el modelo de Extremadura en el que la Junta y los cuatro grupos parlamentarios en la Asamblea se han sentado a hablar sobre la crisis del coronavirus sirva como "ejemplo" a nivel nacional.

En este sentido, ha defendido la "unidad de acción" entre "todos" remando "en la misma dirección" de "salir lo mejor posible" de la crisis sanitaria del coronavirus y afrontar la "reconstrucción" tras los "efectos negativos" del Covid-19, todo ello bajo el "único objetivo" de que "nadie se puede quedar atrás".

Al respecto, Lara Garlito ha afirmado que "parece incomprensible que se hayan hecho compañeros de viaje Vox, ERC, Junts Pel Si, para esa posición de no a un estado de alarma" en la que, según ha considerado, "ahora son los expertos los que deben de indicar si se tiene que continuar o no", y en la que "todos" deben de pensar "en el bien común", ha dicho.

"Yo creo que nadie querrá que haya más infectados, y nadie querrá que esta situación se revierta a peor... Por lo tanto, yo creo que los juegos políticos en una situación como ésta deben desaparecer", ha espetado la socialista, quien ha defendido "sobre todo la coherencia más absoluta en estos momentos", ha afirmado.

"No parece que en esas posiciones pueda haber una coherencia ideológica. Lo único que pueda parecer es otro tipo de votación, otro tipo de intereses, pensando en otro tipo de objetivos que no son precisamente los que se deben de esperar en esta situación", ha añadido.

Ha dicho que le gustaría que en el Congreso de los Diputados hubiera "una oposición tan seria como la que hay aquí en Extremadura en la que se puedan poner detrás del Gobierno para proponer a lo mejor con otra óptica, pero soluciones y sobre todo que no estén pensando en otra cosa que no sea salir de la crisis y que las personas deben de estar por encima de todo".

PP

A su vez, la portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura, Cristina Teniente, ha considerado "miserable" el "chantaje" que a su juicio está intentando aplicar el Gobierno central de coalición hacia la oposición para la prórroga del estado de alarma por el coronavirus, después de la "cadena de errores y de improvisaciones" cometidas --ha dicho-- por el Ejecutivo nacional durante la gestión de la crisis del Covid-19.

Tras incidir en que "los abusos, los múltiples errores, la cadena de errores y de improvisaciones en la aplicación del estado de alarma del Gobierno nos ha traído hasta aquí", ha considerado que el Ejecutivo nacional de Pedro Sánchez y de sus "socios comunistas" en lugar de "estar amenazando a los grupos de la oposición lo que tenían es estar trabajando los apoyos para la prórroga o cualquier otra alternativa".

"Lo que tenía que estar haciendo el Gobierno de Sánchez en lugar de chantajear al PP es estar garantizando ya que no caben más abusos ni vulneración de derechos con la excusa del estado de alarma", ha apuntado la 'popular', quien ha afirmado que "el Gobierno de Sánchez y sus socios comunistas deberían olvidar ese chantaje inmoral utilizando a los parados, a las empresas, a los autónomos, como rehenes".

Así, ha indicado que "no es presentable que se venga a acusar y a chantajear a la oposición de no estar aportando esa lealtad cuando se ha aportado y se ha ayudado a sacar adelante determinadas y sucesivas prórrogas y no se ha valorado"; y ha rechazado que "ahora se pone en cuestión cuál es la función de la oposición" que, en todo caso, "lo que tiene que garantizar es que no se cometan más abusos ni más irregularidades en la aplicación del estado de alarma", ha dicho.

"Lo miserable es el chantaje, la vulneración de derechos fundamentales, no dar certidumbres, no dar garantías a la población", ha espetado Teniente, al tiempo que ha considerado que "venir con excusas cuando hemos vivido una cadena de errores y de improvisaciones en estas semanas, ya casi meses, en la aplicación del estado de alarma".

CIUDADANOS

Por su parte, sobre la prórroga del estado de alarma por el coronavirus, el portavoz de Cs en la Asamblea, Cayetano Polo, ha defendido que las medidas para "empezar a tener un plan de salida de la crisis" deben articularse de forma "coordinada y conjunta" y no de manera "unilateral" como "hasta ahora viene haciendo" el Gobierno central de Pedro Sánchez.

Ha considerado así "fundamental", si se quiere "seguir andando juntos el camino" y que la desescalada sea "lo más segura y lo más efectiva posible", que se desvinculen las medidas de protección social y económica de la situación del estado de alarma, porque "ese tipo de protección tiene que ir mucho más allá que lo que dura el periodo del estado de alarma".

En este sentido, ha recordado que la presidencia de su partido a nivel nacional le ha transmitido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que las decisiones tomadas "hasta ahora" se han hecho "de una manera unilateral, sin tener en cuenta el apoyo del resto de los grupos políticos", y ha añadido que su formación espera la "respuesta" del jefe del Ejecutivo nacional a la "propuesta" de Inés Arrimadas.

"Desde Ciudadanos esperamos una respuesta a esa propuesta que Inés Arrimadas le trasladó ayer al presidente del Gobierno para poder seguir caminando juntos y para que la salida de la crisis sea una salida segura, una salida con certezas, para que las empresas, los autónomos, todos los ciudadanos tengan la sensación de que realmente hay alguien al volante y de realmente todos juntos somos capaces de salir lo mejor posible de la crisis del coronavirus", ha aseverado Polo.

UNIDAS POR EXTREMADURA

A su vez, la portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, ha considerado que "no es comprensible" que actuando desde la "responsabilidad" que, según ha dicho, exige la ciudadanía y el "momento histórico" haya grupos políticos que decidan votar "no" a la prórroga del estado de alarma.

Así, ha advertido de que no prorrogar el estado de alarma supondría "el final del confinamiento" y que "se anteponen los intereses partidistas al verdadero interés, que es salvar vidas, proteger a la gente ante la emergencia sanitaria más dura vivida como país".

"Es incomprensible que haya partidos políticos que en vez de pensar por el bien de la ciudadanía estén pensando en rascar unos cuantos votos en una situación como ésta", ha incidido, y ha recordado que lo que está en juego con la prórroga del estado de alarma es "salvar vidas" y también "proteger a la ciudadanía con medidas sociales que finalizarían si no se prorroga el estado de alarma".

De este modo, ha considerado "importantísimo" prorrogar el estado de alarma para que continúen en marcha las medidas de protección social en vigor. "Y no se entiende que se pueda actuar de una manera tan miserable pensando en los votos antes que en el bienestar de la ciudadanía", ha dicho.

Ha defendido, igualmente, que quienes voten en contra de la prórroga del estado de alarma "deberán dar explicaciones" si se da un "repunte" de los contagios de Covid-19 "debido al final de las medidas de contención y debido al final del estado de alarma".