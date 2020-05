PSOE pide al PP que sea "leal" con Gobierno en ampliación de la alarma por COVID-19

Ep.



El portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, ha invitado al PP a nivel nacional a ser "leal" con el Gobierno central en la ampliación del estado de alarma por el coronavirus, así como uniéndose al impulso de "grandes acuerdos" por el "futuro" del país.



"Nos estamos jugando el futuro de los autónomos que no saben si podrán abrir su persianas. El futuro de los pensionistas que están preocupados por la situación o el de millones de jóvenes que no ven certezas en su futuro", ha señalado, al tiempo que ha añadido que "ante eso este país necesita confianza y estabilidad" que "pasa por grandes acuerdos" y por "una oposición que sea leal al Gobierno y que no siga dinamitando todos los puentes que pudiera existir".



En rueda de prensa telemática este lunes en Mérida, ha incidido también en que en dicho contexto el PSOE en Extremadura "tenderá la mano" en aquellas localidades de la región donde no gobierna para alcanzar con los ejecutivos municipales "cuanto antes un pacto de reconstrucción".



González ha defendido así que "el mejor agradecimiento" que se le puede hacer al "comportamiento ejemplar" de los españoles y españolas durante el confinamiento es que los representantes de los ciudadanos, los partidos políticos sean capaces de ponerse de acuerdo "en un gran pacto de reconstrucción social y económica en España".



"Ese sería el mejor ejemplo de patriotismo que podríamos dar" porque "el patriotismo no es ponerse una corbata con un determinado color, no es hacer un posado de foto cada día en pleno confinamiento, patriotismo no es poner todos los días palos en la rueda", ha señalado el portavoz socialista.



"Los señores del PP deben entender que el patriotismo es desde una crítica constructiva que es sano en democracia, es ser leales al gobierno ante una situación excepcional" porque "no nos estamos jugando las próximas elecciones" sino "el futuro de millones de españoles" para que "nadie se quede atrás".



Al respecto, ha rechazado central el debate en quién llama a quién para poder llegar a un acuerdo, toda vez que a su juicio lo que encierra un posible pacto "es una cuestión de voluntad política".



"Zapatero decía que Casado no tendría siquiera que haber esperado a que el presidente del Gobierno anunciara un pacto de reconstrucción, sino que el líder de la oposición se tendría que haber ofrecido a que hubiera ese pacto de reconstrucción", ha declarado Juan Antonio González, quien ha incidido en que el PSOE espera que "haya un entendimiento de verdad" porque "los españoles en estos momentos necesitan esa unión de los partidos políticos".



"Que todos de verdad encontremos los puntos en común que tenemos, que son muchísimos más los que tenemos en común que los que nos diferencian", ha añadido el portavoz socialista, quien ha insistido en que lo que está en juego en la actualidad "no son unas elecciones" sino "el futuro de millones de españoles que en estos momentos ansían y esperan un gran acuerdo en España".



ESTADO DE ALARMA



De este modo, y ante el debate el próximo miércoles en el Congreso de la ampliación del estado de alarma en España por el coronavirus, Juan Antonio González ha invitado a la oposición a ser "leales" con el Gobierno para mantenerse "juntos" y ser "más fuertes" para superar la situación actual.



"En la oposición los partidos que hagan toda la crítica del mundo que eso es saludable en democracia, pero en estos momentos tenemos que estar juntos para ser más fuertes, y eso pasa por ser leales con el Gobierno", ha espetado el portavoz socialista, quien ha reconocido que el estado de alarma "obviamente no es la situación ideal en un estado democrático", y ha incidido en que en todo caso la situación "excepcional" actual "se necesita que el Gobierno de España siga manteniendo el mando único para que pueda coordinar a todas las CCAA".



En este sentido, ha recordado también que "al hilo" del estado de alarma se ha aprobado por parte del Gobierno central "una red de protección social" con ayudas para autónomos o para trabajadores en ERTE que se estarían a su juicio "poniendo en peligro" de no prorrogarse el estado de alarma.



VOLUNTAD DE ACUERDO A NIVEL LOCAL



Por otra parte, el portavoz del PSOE extremeño ha recalcado "el esfuerzo que los alcaldes y alcaldesas de Extremadura están realizando durante todas estas últimas semanas", y ha incidido en que en la línea de impulsar "grandes acuerdos" que defiende "tenderá la mano" a los distintos gobiernos municipales en aquellos lugares donde no ostenta el poder.



"En esa línea de grandes acuerdos porque entendemos que juntos seremos más fuertes, en todos los municipios en los que esté en la oposición el PSOE tenderá la mano a los distintos gobiernos para poder llegar a acuerdos, a pactos, para poder dialogar, para que en definitiva en nuestros pueblos y ciudades se lleve a cabo cuanto antes un pacto de reconstrucción", ha espetado González.



"Donde estemos en la oposición el PSOE estará dispuesto a tender la mano, a dialogar, y a llegar a acuerdos", ha subrayado.



FONDO PARA LAS CCAA



Por otra parte, en alusión al fondo anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de 16.000 millones de euros para las CCAA, el portavoz socialista ha afirmado que se trata ésta de "una buena noticia".



Así, ha incidido en que el fondo permitirá a las autonomías contar con "mayor liquidez" e "inyectar liquidez" a su vez a pymes y autónomos como un elemento "fundamental para el mantenimiento del empleo".



Al mismo tiempo, ha destacado que el citado fondo también permitirá en concreto a la comunidad extremeña aplicar políticas para que "nadie se quede atrás" y construir una "red de protección social".



AGRADECIMIENTOS



En su comparecencia informativa, González ha tenido también palabras de recuerdo y condolencias para los familiares de las personas fallecidas durante la crisis del coronavirus, y ha incidido en que "frente a ese dolor también está la esperanza" de los ciudadanos curados y que han sido dados de alta en Extremadura.



En este punto, también ha defendido la importancia del sistema sanitario público español durante la gestión de la crisis sanitaria del Covid-19. "La sanidad pública nunca es un gasto, siempre es una inversión", ha espetado; al tiempo que ha destacado el trabajo desempeñado por los profesionales sanitarios que "se han dejado la piel, el pellejo".



Asimismo, ha lanzado también un "infinito agradecimiento" a los "miles de trabajadores" que han estado también durante la pandemia "al frente de servicios esenciales para que otros millones de españoles pudieran estar en casa confinados".