Monago: Junta silencia que en la Asistida de Cáceres "han fallecido ya más de 40 mayores"

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado este martes que el gobierno de la Junta está silenciando que en la Residencia Asistida de Mayores 'El Cuartillo' de Cáceres "han fallecido ya más de 40 mayores, además de negarse a aportar información sobre los residentes a los propios familiares".



En concreto, según ha informado el PP extremeño en una nota de prensa, este centro residencial se trata de una de las residencias de titularidad pública para las que la gestión ha sido "desdichada".



De este modo, el líder de los 'populares' extremeños ha señalado que los "errores cometidos" han provocado que la Residencia Asistida sea una de las residencias con "mayor número de fallecidos de toda España", unos datos que el líder del PP extremeño ha calificado de "terribles".



Asimismo, ha subrayado que "los más de 40 mayores fallecidos en este centro de Cáceres son más que todos los que han fallecido por el virus en las áreas de salud de Badajoz y Mérida".



"Ha quedado acreditado que no se hicieron bien las cosas", ha aseverado el presidente del PP extremeño en un video en redes sociales, quien, al mismo tiempo, se ha referido a que teniendo en cuenta la media de edad de los mayores que viven en la residencia asistida de Cáceres y su grado de dependencia, fueron los propios trabajadores los que advirtieron de que había que actuar pronto para evitar que el virus atacara en una población tan vulnerable.



A su vez, Monago ha insistido en que no ha habido medios de protección ni se han hecho test masivos para saber el alcance del virus y su extensión en el centro, además de recordar que el consejero Vergeles dijo textualmente que "allí no había ningún caos y que se habían adoptado las medidas de aislamiento".

"El resultado ha sido más de 40 fallecidos", ha apuntado Monago, al tiempo que ha reconocido que "no es extraño que Vergeles mintiera, lo ha hecho siempre, pero ahora detrás de sus mentiras hay dolor y mucho sufrimiento".



TESTIMONIO DE FAMILIARES



Así, el líder del PP de Extremadura se ha referido a un caso conocido este pasado lunes "que desgarra el alma". Es, según ha informado el PP, el testimonio de Montaña, su suegra residía en la Asistida y cuenta que "no la informaron de que estaba enferma y sólo les llamaron para sedarla".



"Su madre también reside en dicho centro y no le dan ninguna información sobre ella desde el día 8 de abril. Teme que la próxima llamada que reciba sea también para avisarla de que van a sedarla y, por ello, lanza un grito de ayuda", ha añadido.



En esta línea, José Antonio Monago ha preguntado "qué está pasando en la Residencia Asistida de Cáceres y por qué la Junta de Extremadura no quiere dar ninguna información".



Asimismo, ha cuestionado "cuántos errores más tienen que ocurrir para que se actúe con decisión, cuántos fallecidos más hacen falta para que se haga algo y quién es el responsable de que en una sola residencia de mayores vayan más de 40 fallecidos".



A este respecto, Monago ha recalcado que, en sus ruedas de prensa, Vergeles y Vara no han hablado de que en una residencia de mayores de su competencia "había ya más de 40 fallecidos".



Además, a su entender, hay una frase que se repite en los gobiernos socialistas y es que la oposición "lo que debe hacer es callarse y apoyar al gobierno hasta que pase la crisis. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no hablemos?", ha manifestado el 'popular', quien ha pedido que "actúen ya" y no esperen a que haya 50 ó 60 fallecidos.



Por último, Monago ha insistido en que casi el 80 por ciento de los fallecidos en Extremadura por Coronavirus provienen de residencias de mayores, centros que se han mostrado como el mayor foco para el desarrollo de la enfermedad y donde residen las personas más vulnerables.



Y es que "el virus se está mostrando especialmente cruel con nuestros mayores y la gestión que se ha hecho por parte de la Junta de Extremadura ha sido desordenada", ha sentenciado.