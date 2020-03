El SES adquiere test rápidos a una empresa "perfectamente homologada"

Ep.

El Servicio Extremñeo de Salud ha adquirido test rápidos a una empresa "perfectamente homologada", y en estos momentos está a la espera de que sean validados para que puedan ser utilizados "cuanto antes" en la región".

De esta forma se ha pronunciado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, en una rueda de prensa telemática este martes en Mérida, en la que ha explicado que los test del Ministerio de Sanidad "no están llegando", debido a que han sido devueltos al no alcanzar el nivel de fiabilidad deseado.

En cualquier caso, Vergeles ha avanzado que este pasado lunes ha llegado a Sanidad una "nueva remesa de kit de test rápidos", que tendrá que valorar el Instituto de Salud Carlos III, y en función de esa validación los enviarán.

Una vez que lleguen a Extremadura, se establecerá por parte de la Ponencia de alarmas y de alertas y el Sistema de vigilancia y trasladará cuál es el protocolo para aplicar esos test rápidos a la población de la región.

"En ningún caso en este momento hemos recibido todavía test rápidos" por parte del Ministerio de Sanidad, ha señalado Vergeles, quien ha añadido que en cualquier caso, el Servicio Extremeño de Salud ha adquiridos test rápidos, a una empresa "perfectamente homologada".

Así, ha señalado que están esperanzado a que esos test se validen para que "podamos disponer de ellos cuanto antes", ha señalado el titular de Sanidad.

"MIENTRAS MÁS TESTS, MEJOR"

En todo caso, Vergeles se ha mostrado "de acuerdo" con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en que se hagan "mientras más test mejor", pero ha defendido que "hay que hacerlo con condiciones de seguridad", dado que "no se pueden dar falsos negativos".

Vergeles ha resaltado que los falsos negativos "son un problema", ya que puede provocar que una persona no se aísle porque cree que no tiene el Covid-19, y sin embargo sea "un falso negativo", en el que "las posibilidades de transmisión comunitaria son mayores".

Así, y a preguntas sobre cuántos test de coronavirus se están haciendo en Extremadura a la población y al personal sanitario y sociosanitario para verificar posibles casos, el consejero ha replicado que "los que son necesarios y así lo estiman los clínicos" y que unos días se hacen 200, otros 500 y otros 10 dado que "va por criterios clínicos".

Así, ha continuado, no se hace por otro criterio que no sea el "sujeto al protocolo y a la definición de casos del Ministerio" y "cuando el profesional clínico decide que tiene que hacer la prueba se realiza la prueba", al tiempo que no ha podido especificar el número de test que se hacen diariamente, al ser "muy variable" e ir "en función de la situación clínica que se encuentre el profesional sanitario".