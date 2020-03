29 residencias de mayores extremeñas han sido desinfectadas por Fuerzas Armadas o empresas

La Delegación del Gobierno en Extremadura ha recibido un total de 44 solicitudes de desinfección de residencias de ancianos, entre 36 de centros sociosanitarios y ocho de centros esenciales, habiéndose actuado hasta el momento en 29 de ellas, mientras que las demás están "previstas".

Concretamente, de ese total, 17 dependencias han sido desinfectadas por las Fuerzas Armadas, en concreto por efectivos de la Brigada 'Extremadura' XI y también por efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que estuvieron en la región los cuatro primeros días tras el decreto del estado de alarma, mientras que otras seis desinfecciones han sido llevadas a cabo por empresas.

Así lo ha señalado la Delegación del Gobierno en una nota de prensa en la que ha informado de la reunión del Centro de Coordinación Regional de Emergencias mantenida este martes, día 31, y que ha dirigido la delegada, Yolanda García Seco, junto a la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal.

Además, sobre la misma, ha explicado que el Centro de Coordinación Regional de Emergencias se reúne para establecer los criterios de aplicación del estado de alarma en el ámbito autonómico de Protección Civil, y coordinar la disposición de medios y las diversas medidas para la contención del Covid-19, como corresponde al nivel tres de emergencia sanitaria nacional.

De este modo, en el encuentro mantenido este martes se ha informado sobre la participación de las Fuerzas Armadas en las labores de desinfección de residencias de ancianos y vigilancia de puntos críticos bajo la coordinación llevada a cabo desde la Delegación del Gobierno en Extremadura en "estrecha colaboración" con la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura.

Una labor que se realiza además en el marco del Plan de Contingencia y Actuación en Centros Residenciales de Mayores de la región, del que ha dado cuenta este martes puntualmente el consejero del ramo en la reunión, José María Vergeles, y que incluye asimismo la participación de Protección Civil.

Por otro lado, se ha abordado también la necesidad de trasladar a personas sin techo hasta el nuevo centro de acogida habilitado en la localidad de Don Benito, para lo que se utilizará el transporte público bajo la supervisión de Cruz Roja.

ACTIVIDADES NO ESENCIALES

También se ha informado sobre las medidas relacionadas con la paralización de todas las actividades no esenciales en España desde este pasado lunes, día 30, hasta el jueves 9 de abril y se ha recordado la aprobación del permiso retribuido recuperable para las personas que trabajen en servicios no esenciales, y que las jornadas no trabajadas en este período se irán devolviendo de manera gradual y consensuada con las empresas.

La Delegación del Gobierno ha rememorado asimismo que varios alojamientos turísticos de la región quedan declarados servicios esenciales, tal y como publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), que modifica el anexo de la Orden TMA/277/2020 de 23 de marzo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Así, ha detallado, 15 alojamientos prestarán dicho servicio en el caso de Extremadura, ocho de la provincia de Badajoz y siete en la de Cáceres. Todos ellos se mantendrán cerrados al público en general, pero deberán permitir el alojamiento de aquellos trabajadores que realicen labores de mantenimiento, asistencia sanitaria, reparación y obras, suministro y transporte de servicios prioritarios.

Entre ellos se encuentran el Hotel Acueducto de Acedera, el Hostal Jiménez de Azuaga, el Hotel Mercure Río de Badajoz, el Hotel Isur de Llerena, el Hotel Romero de Mérida, el Hotel Leo de Monesterio y el Hotel Bodega 'El Moral' (Mérida).

También se cuentan el Hotel Huerta Honda de Zafra, el Hotel Alonso de Monroy de Belvis de Monroy, el Hotel Extremadura de Cáceres, el Hostal Ciudad de Cáparra de Carcaboso, los Apartamentos la Borrasca de Ceclavín, el Apartamento Rural la Enramá de Cerrillo en Millanes y el Hotel Moya de Navalmoral de la Mata, concluye la Delegación del Gobierno.