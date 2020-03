Sánchez Amor reclama "mayor cooperación y acción concertada" internacional contra Covid-19

Así, lo ha señalado el eurodiputado socialista Nacho Sánchez Amor, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores, reclamando a la UE y a sus Estados miembros "a redoblar sus esfuerzos y reorientar de forma urgente tanto políticas como presupuesto exterior para ayudar en la lucha contra la pandemia a países vecinos y regiones críticas, donde los efectos pueden ser devastadores si no se actúa pronto".



Para Sánchez Amor, "debemos actuar por solidaridad y no abandonar a su suerte a países enteros que hoy día están totalmente desarmados frente a esta enfermedad. En países como el Chad, a día de hoy cuentan con 6 camas UCI y un respirador para una población de 15 millones de habitantes".

Además, cree que "es necesario reforzar en la medida de lo posible las capacidades sanitarias de estos países y apoyar también con suficiente financiación la labor de las ONG en el terreno que llegan, en las condiciones más difíciles, donde el Estado no llega. La solidaridad no pueden ser palabras, necesitamos acciones urgentes".



Sánchez Amor considera que ésta es "la única forma de asegurar que se pone fin a esta pandemia y que el virus no va a continuar dando la vuelta al mundo para regresar de nuevo a Europa y otras regiones en una segunda ola".



Junto con ello, ha matizado que, "en los últimos años, hemos visto en la escena internacional muchos impulsos por parte de actores globales de regresar a lo nacional y al unilateralismo. La crisis global del COVID-19, con un virus que no conoce fronteras ni banderas, nos vuelve a demostrar lo imprescindible de la cooperación internacional y que sólo actuando unidos podemos superar esta situación"



MENSAJE PARA TURQUÍA

Asimismo, en su condición de ponente permanente del Parlamento para Turquía, Sánchez Amor ha expresado su solidaridad con la sociedad turca y sus deseos de que las medidas adoptadas por las autoridades puedan "frenar a tiempo" el avance de la enfermedad.



Ante la posible reforma legal, en trámite parlamentario, para liberar de forma anticipada hasta 100.000 presos y evitar una crisis sanitaria en las superpobladas cárceles turcas, Sánchez Amor ha urgido a las autoridades del país a aplicar la medida de forma "no discriminatoria" y liberar también a cientos de periodistas, abogados, jueces, fiscales, políticos, académicos y defensores de derechos humanos.



Ha recordado que "continúan en prisión sin suficientes pruebas de haber cometido ningún delito o por el mero hecho de haber expresado una opinión crítica".