Extremadura registra 5.994 propuestas sanción y 57 detenciones, desde Estado de Alarma

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado han realizado 5.994 propuestas de sanción y 57 detenciones en la comunidad de Extremadura desde que se decretase el estado de alarma en España por el coronavirus.



De este modo, se ha puesto de manifiesto en la reunión de del Centro de Coordinación Cooperativa Policial en Extremadura, dirigido por la delegada del Gobierno en la comunidad, Yolanda García Seco, y que ha mantenido un encuentro para abordar con las instituciones y colectivos participantes la situación del coronavirus y las medidas aplicadas para su contención en la región.



Concretamente, este centro, formado por Delegación del Gobierno, Junta de Extremadura, Fempex, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Delegación de Defensa, trató como asunto principal las medidas aprobadas este pasado en Consejo de Ministros relacionadas con la paralización de todas las actividades no esenciales en España desde este lunes, 30 de marzo, hasta el jueves 9 de abril.



García Seco ha recordado que el Gobierno regula desde este lunes un permiso retribuido recuperable para las personas que trabajen en servicios no esenciales y que las jornadas no trabajadas en este período se irán devolviendo de manera gradual y consensuada con las empresas.



La delegada del Gobierno ha defendido que esta medida es necesaria para "minimizar al máximo" la necesidad de movilidad de las personas trabajadoras y controlar la pandemia.



Esta medida resulta aplicable a las trabajadoras y trabajadores del sector privado y se dictarán las instrucciones precisas, en su caso, en cuanto a la aplicación de la medida a empleados y empleadas del sector público.

No se aplicará a las personas trabajadoras en situación de incapacidad temporal o cuyo contrato esté suspendido por otras razones legalmente previstas, como la maternidad.



Tampoco se aplicará a las personas afectadas por un ERTE de suspensión, a aquellos para los cuales ya exista un mecanismo de distribución irregular implantado, ni a aquellos que estén teletrabajando.



Por último, añade que, como hasta ahora, el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad será el de velar por el cumplimiento de las medidas adoptadas por el Gobierno, con el objetivo "primordial" de "proteger la salud de todos".



Así, los agentes van a "garantizar" la limitación de movimientos y de las actividades no esenciales, a la vez que van a "asegurar" que se mantenga la cadena de abastecimiento, tanto de productos sanitarios y farmacéuticos como de bienes alimentarios y de primera necesidad para que estén a disposición de los ciudadanos.