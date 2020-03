Cs defiende que algunos profesionales de la salud puedan cerrar y pedir ayudas

Así, lo ha señalado el portavoz de la formación naranja en Extremadura, Cayetano Polo, haciéndose eco de la petición de los colegios de profesionales de logopedas, podólogos, fisioterapeutas, opticosopmetras, terapeutas ocupacionales y dietéticos y nutricionistas para que sus negocios puedan ser cerrados, excepto en ocasiones de urgencia, y cuenten con las mismas ayudas que otros negocios.



Así, el líder de Ciudadanos Extremadura ha señalado que la prioridad en estos momentos debe ser la de "garantizar la seguridad de sus usuarios".



Según el portavoz de Cs, una seguridad que, no se cumple porque sus intervenciones precisan de un contacto directo y continuado con el paciente "lo que favorece el contagio entre el profesional y el usuario".



Además, hay que tener en cuenta que la "gran mayoría" de los tratamientos tienen un carácter "no urgente", entendiendo por no urgente todo aquel tratamiento que, en las circunstancias actuales, "no se puede juzgar como prioritario por los riesgos que conlleva mantenerlo".



A esto se suma, que la gran mayoría de estos profesionales ejercen su profesión en el sector privado "sin acceso a material de protección adecuado para garantizar la seguridad de profesionales y pacientes" y que, ya que para poder revertir la curva de contagio se recomienda la restricción de movimientos de los ciudadanos, "la asistencia de los usuarios a los servicios para recibir tratamientos (en su gran mayoría no urgentes) contribuye al empeoramiento de la situación".



Por todo ello, el portavoz de la formación naranja ha indicado que Ciudadanos se compromete a presentar una enmienda cuando el Real Decreto 463/2020 del pasado 14 de marzo pase por el Congreso de los Diputados para su convalidación, para solucionar este problema "y que estos profesionales puedan acogerse a las medidas de ayudas como otros colectivos que han tenido que cerrar sus actividades".



Asimismo, ha apuntado que también va a solicitar a nivel nacional y autonómico "que se ordene el cierre inmediato de todos los centros y servicios, restringiendo la actividad únicamente a las intervenciones de carácter urgente".