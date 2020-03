Reserva hidráulica del Guadiana está esta semana al 41,3% de su capacidad

La reserva hidráulica del Guadiana se encuentra al 41,3 por ciento de su capacidad total esta semana, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.



Los embalses no superaban el 60 por ciento de su capacidad total desde el mes de mayo de 2019. Entonces, el 7 de mayo estaban al 60,7 por ciento; el 14 de mayo, al 60,5 por ciento y una semana después, el 21 de mayo, bajaron ya al 60,3 por ciento. El 21 de mayo los embalses guardaban 33.852 hectómetros cúbicos, una cifra similar a la actual.



Por ámbitos, la reserva se encuentra al 91,8 por ciento en Cantábrico oriental; al 80,1 por ciento en Cantábrico occidental; al 82,3 por ciento, en Miño-Sil; al 83,3 por ciento, Galicia Costa; al 95,2 por ciento, las cuencas internas del País Vasco; al 76,1 por ciento, el Duero y al 56,3 por ciento el Tajo.



Además, Guadiana está al 41,3 por ciento; Tinto, Odiel y Piedras, al 78,6 por ciento; al 51,3 por ciento, Guadalete-Barbate; al 46,2 por ciento, Guadalquivir; al 53,9 por ciento, la cuenca mediterránea andaluza; al 39,9 por ciento, Segura y al 50,7 por ciento, en el Júcar.



Si bien, los datos de la cuenca del Júcar son los de la semana pasada ya que no ha sido posible su validación.



Por último, la cuenca del Ebro se encuentra al 84,7 por ciento y las cuencas internas de Cataluña, al 92,8 por ciento.



Esta semana, según el Ministerio para la Transición Ecológica ha destacado que las precipitaciones han sido abundantes en toda la Península y la máxima se ha producido en Cádiz, con 77,3 litros por metro cuadrado.



Los datos reflejan que los embalses guardan un 14,05 por ciento menos que la media de los últimos diez años, pero guardan un 2,68 por ciento más que en las mismas fechas del año pasado.



Asimismo, en esta misma semana del año, la número 12, los embalses no estaban por encima del 60 por ciento desde 2018, cuando en esta misma semana se encontraban al 60,15 por ciento de su capacidad total, ya que el año pasado, en 2019, en la semana número 12 estaban al 58,53 por ciento.