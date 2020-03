200 españoles se quedan atrapados en Bali: "Nos piden que volvamos pero no hay vuelos"

Ep

Unos 200 turistas españoles permanecen atrapados en Bali (Indonesia) debido a la cancelación de vuelos por parte de las compañías aéreas provocada por la pandemia del coronavirus Covid-19..

"No hay vuelos. La gente se está gastando un pastizal en billetes y luego se los cancelan en la cara", señala una de las afectadas, Marija Atanaskova, que lleva una semana en Bali con un grupo de ocho amigas residentes en Valencia.

En declaraciones a Europa Press, señalan que han constituido un grupo de Whatsapp en el que mantienen contacto todos los turistas españoles en la misma situación. Según sus cálculos, unos 200 procedentes de toda España, desde Valencia, Cataluña, País Vasco, Málaga, Extremadura o Baleares.

Otra de las afectadas, Patricia Jareño, natural de Mérida pero residente igualmente en Valencia, señala que mientras desde la embajada de España en Indonesia les recomiendan volver lo antes posible, hasta el momento no han podido cambiar el vuelo de regreso que tenían previsto para el próximo 24 de marzo.

"Pedro Sánchez dice que no se va a dejar a ningún español tirado, pero no está solucionando nada", apunta Jareño, que lamenta que aunque llevan hablando habitualmente con la embajada en los últimos días, este miércoles no les han cogido todavía el teléfono y que lo último que saben es que las oficinas españolas en todo el mundo están pendientes del posible cierre de la Unión Europea a vuelos de terceros países, incluso al cierre de fronteras aéreas y marítimas en España, una cuestión que no ha descartado el Gobierno.

Por este motivo, ya han remitido a la Moncloa una carta dirigida al presidente del Gobierno en el que le explican esta situación. "La mayoría de las aerolíneas han y están cancelando vuelos, omitiendo seguridad alguna en las escalas, con lo cual, el estado de los españoles en Bali están llegando a ser de crisis", señala la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press.

En ella, firmada por unos cincuenta afectados, solicitan la "evacuación urgente a España", exigiendo sus derechos como ciudadanos españoles y atendiendo a las propias palabras de Pedro Sánchez en sus últimas comparecencias en las que indicaba que no dejaría "sin amparo a ningún español".

Ante esta situación, les preocupa que su estancia en Bali se demore durante semanas o meses, de tal forma que expiraría el visado de 30 días que les permite la estancia en el país como turistas, lo cual les expondría a "multas millonarias" cuando salgan del país para regresar a España, subraya Atanaskova.

Por ello, reclaman más información a las autoridades españolas sobre cómo proceder en los próximos días, ya que aunque lograran encontrar un vuelo para las próximas horas, se exponen a quedar atrapadas en países donde realicen escalas por las medidas adoptadas contra la propagación del coronavirus.

En cuanto a su situación personal, ninguna de ellas presenta síntomas de una enfermedad que, de momento, no supone un grave problema de salud pública en Bali. Según han leído ellas mismas en la prensa local, de las 78 pruebas realizadas, solo una ha dado positivo. Sí que se habría registrado una muerte, en esta caso de una turista británica con patologías previas que llegó al país con síntomas.

No obstante, permanecen en el complejo hotelero en el que se encuentran alojadas, mientras el país comienza a tomar medidas para frenar la propagación del coronavirus. "Han cerrado los templos de oración, se han prohibido aglomeraciones y en las tiendas te desinfectan al entrar", señala Atanaskova.