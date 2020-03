Cumbre Iberoamericana del Vino prevista en junio en Extremadura se aplaza a octubre

En este encuentro empresarial, en torno al mundo del vino, estaba previsto recibir a los representantes de todos los países que forman el área Iberoamericana, así como a los de California, con un total de 24 países.



La organización señala que, "dada la difícil situación sanitaria que se está sufriendo a nivel mundial por la pandemia de Covid-19, los gobiernos de todos los países se están viendo obligados a tomar una serie de medidas muy estrictas para evitar la propagación del virus".



También, explica que, aunque para la fecha inicialmente prevista se espera que esta crisis ya haya sido superada en España, no se puede prever cual será la situación del resto de países participantes.



De esta forma, la Cumbre Iberoamericana del Vino afirma que se da un margen de tiempo suficiente para que la situación se haya estabilizado, tanto en España como a nivel internacional, y no existan impedimentos para recibir con total seguridad a los participantes de todos los países invitados.



Esta decisión no implica cambio alguno en el desarrollo de la Cumbre, que se mantiene tal y como estaba previsto, tratándose únicamente de un cambio de fechas.



Y, concluye que, ante "la gravedad de la situación, realizar este aplazamiento es un acto de responsabilidad y respeto, y su puesta en marcha es imprescindible para preservar la salud de todos".