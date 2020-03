UGT Extremadura muestra su "total desacuerdo" con las medidas tomadas por Correos

El sector postal de la Federación de Servicios Públicos (FeSP) de UGT en Extremadura ha manifestado su "total desacuerdo" con las medidas tomadas por la empresa Correos que, a su juicio, "ponen en riesgo" a los trabajadores, a sus familias y a los ciudadanos.

"Correos no ha dotado a los trabajadores de los equipos de protección imprescindibles como así ha constatado la Policía Nacional esta mañana en la UR2, UR3 y USE de Badajoz", según ha señalado UGT en una nota de prensa, en la que ha apuntado que no había suficiente distancia entre los trabajadores, no se habían proporcionado máscaras y los guantes no eran suficientes para una jornada completa de trabajo.

Así pues, considera que las medidas adoptadas por Correos, no consensuadas con los sindicatos están creando asimismo "situaciones de tensión" en muchos centros de trabajo, ha agregado el sindicato, insistiendo en pleno ascenso de la curva de contagios por Coronavirus, en las propuestas presentadas y que Correos "no valoró".

La mayor de ellas es "la actividad mínima necesaria para garantizar los servicios básicos de interés general que se determinen" y "en coherencia" con el Real Decreto de alarma con el mínimo personal y la máxima seguridad, entre las que se cuentan la reducción de los servicios a prestar y el mínimo personal.

"Está demostrado que el 50 por ciento de la plantilla en los centros quedamos expuestos nosotros, las familias y los usuarios", ha agregado sobre esto último.

También ha citado la dotación de medidas de prevención a todo el colectivo de trabajadores y la paralización de toda actividad cuando no se cumpla con las medidas de seguridad, tales como distancias, concentración de personas e unidades y oficinas, prevención de riesgo.

"Los empleados, por ser la mayor red de personal de todo el sector público, requieren medidas especiales que reduzcan al mínimo los servicios con el objetivo final de cortar la cadena de propagación de la pandemia", ha concluido la secretaria regional del Sector Postal de FeSP UGT Extremadura, Mercedes Ardila Cazorla.