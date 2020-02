PSOE seguirá pidiendo dinero IVA, Cs ve "servilismo" y PP aboga por reclamar judicialmente

Ep

El PSOE en Extremadura "por supuesto" seguirá reclamando el dinero de las entregas a cuenta que le corresponden a la comunidad relativas a la recaudación del IVA "con lealtad institucional", pero también con "reivindicación, exigencia y determinación ante los intereses de los extremeños", según ha afirmado el diputado socialista en la Asamblea Jorge Amado.



A su vez, el diputado de Cs en la Cámara regional José María Casares ha lamentado el "servilismo" que a su juicio mantiene el PSOE en la región en cuanto a la reclamación de lo adeudado en materia de IVA.



Mientras, el diputado del PP Luis Alfonso Hernández Carrón ha reiterado la petición de su grupo de que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, reclame judicialmente lo que el Gobierno central "roba" a Extremadura en materia de IVA.



Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura (Podemos, IU, Extremeños y Equo) Álvaro Jaén ha criticado a la "derecha" española por haber tumbado, ha dicho, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) pese a que en los mismos se pretendía "modificar los plazos del pago del IVA de manera que computaran 13 meses" como "compensación".



Así se han pronunciado dichos representantes políticos durante el debate este jueves en la Asamblea de Extremadura de una propuesta de impulso ante pleno planteada por Ciudadanos, que no ha sido aprobada, y que pedía a la Junta que solicitase al Gobierno la liberación de la actualización de las entregas a cuenta a las CCAA relativas a la recaudación del IVA del ejercicio 2017.



La iniciativa no ha superado el trámite parlamentario, al contar con los únicos votos a favor de Ciudadanos y del PP, y en contra del PSOE y de Unidas por Extremadura.



La propuesta recibió, además, una enmienda de sustitución del PP, aceptada por Ciudadanos e incorporada por tanto al texto finalmente votado y rechazado, y en la que se abogaba por pedir además al Gobierno central la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes, con el objetivo de abordar y dar cumplimiento al compromiso de reformar el sistema de financiación autonómica.



DEFENSA DE LA INICIATIVA



En defensa de la iniciativa, el diputado de Ciudadanos José María Casares ha criticado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rechazase liberar a las CCAA la actualización de las entregas a cuenta por la recaudación del IVA del ejercicio 2017, y ha criticado además el "recorte" aplicado por el citado ministerio sobre las entregas a cuenta de 2019 y a la comunicación de las entregas a cuenta para 2020, que según ha dicho suponen para Extremadura "120 millones de euros menos que los recogidos en los presupuestos" extremeños para 2020.



Así, tras afirmar que "el Gobierno de España ha torpedeado en toda la línea de flotación los presupuestos de Extremadura", ha criticado que como contraprestación, ha dicho, el Ejecutivo nacional ofrezca a las CCAA préstamos por las cantidades relativas a entregas a cuenta del IVA. "No nos devuelven un dinero que es nuestro y para compensar podemos pedir un préstamo para el que nos avalan, pero que tenemos que devolver después", ha lamentado.



Ha criticado también el "compromiso" de que los PGE 2020 incluyan "más inversión" en Cataluña, lo que supondrá que los extremeños y otros tendrán que pagar "el peaje" para que el socialista Pedro Sánchez "siga en la Moncloa".



Al mismo tiempo, ha considerado "urgente" renegociar el marco de financiación autonómica en España, porque el actual "no es claro, no es equitativo y no ha ayudado a las comunidades más pobres a converger", ha espetado el diputado de Ciudadanos.



PP



A su vez, en defensa de la enmienda de sustitución de su grupo, el diputado del PP Luis Alfonso Hernández Carrón ha defendido que la Junta debería pedir al Gobierno la convocatoria "urgente" de la Conferencia de Presidentes para actualizar el sistema de financiación autonómica, así como además reclamar judicialmente la liberación de los 86 millones por actualización de las entregas a cuenta que le corresponde a Extremadura relativas a la recaudación del IVA del ejercicio 2017.



Tras calificar de "trilerismo político" la postura del Gobierno central en materia de liquidación del IVA con las CCAA, ha considerado que el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, debería abandonar el "interés del PSOE" para ceñirse al "interés" de los extremeños y reclamar judicialmente el "atraco" a la "soberanía fiscal" de la región que supone la decisión del Ejecutivo nacional en dicha cuestión.



Ha acusado, en este punto, de "trilerismo político" al socialista Pedro Sánchez por obligar a los extremeños a pagar el IVA "dos veces", en su momento y cuando haya que devolver, ha dicho, el préstamos que el Gobierno central ofrece como contraprestación por no pagar las liquidaciones a cuenta de 2017, ha apuntado.



De igual modo, ha pedido al Gobierno central que "no juegue con los ingresos de los extremeños como moneda de cambio", ya que "en estos momentos el Gobierno de Sánchez nos roba" en materia de IVA, ha afirmado, al no abonar 86 millones que servirían para "cubrir necesidades" de los ciudadanos en la comunidad; y ha pedido a la Junta que reclame en los tribunales dicho IVA.



PSOE



A su vez, el diputado del PSOE Jorge Amado ha considerado "extemporánea" y "absurda" la iniciativa de Cs que pide que se reclame al Gobierno "el IVA que quitó el PP en 2017", y con la que a su juicio "lo único" que se pretende es aplicar "bloqueo, bloqueo y más bloqueo al Gobierno"; y ha recalcado que si bien la comunidad ya reclamó ese dinero en un reciente Consejo de Política Fiscal y Financiera "por supuesto se seguirá haciendo (reclamando ese dinero) hasta que venga".



En este punto, Amado ha destacado que mientras que el PP cuando gobernó a nivel nacional "no avanzó absolutamente nada" en materia de financiación y los 'populares' extremeños se mantuvieron "calladitos, sumisos", ahora el Gobierno central del PSOE "en nada de tiempo ha demostrado mucha más voluntad de acordar y de mejorar la financiación de las CCAA que en todos los años que ha estado gobernando la derecha de este país".



"Hoy mismo la ministra de Hacienda ha anunciado un primer avance tanto en la financiación municipal como la autonómica y una primera propuestas en el mes de noviembre", ha destacado el diputado socialista, quien ha augurado que, pese a este tipo de iniciativas y otras, la derecha va a "seguir con la matraca del bloqueo para provocar un ambiente de ingobernabilidad en este país" en una "cutre y cínica estrategia".



En este sentido, ha añadido que además "los únicos responsables de que hoy no estén aquí esos 86 millones" que se adeuda a Extremadura en materia de IVA son el PP, "porque fue el Gobierno de Rajoy el que no contabilizó el IVA en 2017", y ha incidido también en que han sido los 'populares' "junto a los cómplices necesarios de Ciudadanos los que tumbaron también los mecanismos para que se devolvieran", ha dicho.



FIJACIÓN DE POSICIONES



A su vez, el diputado de Unidas por Extremadura Álvaro Jaén ha afirmado que la propuesta de Ciudadanos "es una especie de chifladura política", y ha considerado que la misma demuestra que "no hay nadie al timón" en la formación 'naranja'.



Asimismo, sobre las entregas a cuenta por IVA, ha recordado que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2019, que "tumbaron la derecha con ERC", se pretendía "modificar los plazos del pago del IVA de manera que computaran 13 meses" como "compensación".



De igual modo, Jaén ha criticado que el PP defienda que "se obligue a (las CCAA) cumplir con recortes", dejando "a los pies de los caballos" a los ciudadanos.