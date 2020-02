Extremadura aprueba por unanimidad una ley de apoyo y reconocimiento a víctimas terrorismo

Ep.



El pleno de la Asamblea de Extremadura ha aprobado este jueves por unanimidad la propuesta de ley de apoyo, asistencia y reconocimiento a las víctimas de terrorismo de la comunidad.



Formulada por el Grupo Popular, la iniciativa ha contado con el apoyo unánime de todas las formaciones con representación parlamentaria (PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura).



La norma, que ha sido tramitada de forma consensuada y con aportaciones de las asociaciones del colectivo, pretende prestar asistencia integral a las víctimas del terrorismo, rendirles homenaje y expresarles su reconocimiento.



Para ello, entre otras medidas, se contemplan ayudas y medidas de reparaciones de daños materiales; acciones asistenciales en el ámbito sanitario, psicológico, educativo, laboral y social; medidas de empleo; la creación de un fondo de solidaridad; y beneficios fiscales; así como también indemnizaciones a partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales que sufran daños terroristas.



De igual modo, y en virtud de la norma aprobada este jueves, el Centro Extremeño de Estudios para la Paz pasa a denominarse Centro Extremeño de Estudios para la Erradicación de la Violencia y Atención a las Víctimas, que tendrá su sede en la ciudad de Cáceres.



Al mismo tiempo, según el contenido de la norma aprobada, se creará en Extremadura una tarjeta identificativa de víctima del terrorismo, con el fin de agilizar la tramitación de los procedimientos estipulados para la percepción de ayudas, prestaciones e indemnizaciones previstos en la ley.



También, la norma contempla que la Junta de Extremadura incluirá en el currículum educativo de su competencia, en concreto en los ámbitos de Educación Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato, contenidos relacionados con el terrorismo y las víctimas del terrorismo, así como con la formación en la defensa de los derechos humanos, y con las obligaciones contenidas en la Constitución y el Estatuto de Autonomía y los valores democráticos como instrumento para combatir el terrorismo.



Finalmente, y entre otros aspectos, la norma también contempla para el reconocimiento institucional y memoria de las víctimas que el 11 de marzo de cada año, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, y el 27 de junio de cada año, Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas, la comunidad extremeña llevará a cabo --en coordinación con el resto de instituciones públicas-- actos de reconocimiento a las víctimas del terrorismo con el fin de "mantener su memoria y reivindicar su mensaje ético".



POSICIONAMIENTO DE LOS GRUPOS POLÍTICOS



Durante el debate de la norma este jueves en la Asamblea, la diputada del PP Inmaculada Sánchez Polo ha destacado la importancia de este tipo de leyes para evitar que el espacio social y político sea ocupado por quienes quieren "tergiversar la memoria y negar la justicia y la dignidad a quien ha sufrido la barbarie y la sinrazón terrorista".



Así, tras aplaudir el consenso político logrado en Extremadura para sacar adelante la norma, ha subrayado que "es obligación" de los poderes públicos "defender" a las víctimas del terrorismo y la "libertad del Estado de Derecho frente a quienes amenazan con destruirlo".



En este sentido, ha incidido en que con la norma aprobada se cumple el "deber jurídico y moral de proteger y hacer visible siempre" a las víctimas, que "deben sentir el apoyo de toda la sociedad". "La ley es un grito por su memoria, su dignidad, por su legado y por su presencia", ha subrayado, al tiempo que ha destacado que sea la primera ley que se aprueba en esta legislatura en Extremadura.



Al mismo tiempo, durante su intervención, la 'popular' ha considerado "intolerable" que el Gobierno central del socialista Pedro Sánchez "se preocupe más por los derechos de los terroristas que por los de las propias víctimas"; al tiempo que ha considerado igualmente "intolerable ver a dirigentes de Unidas Podemos asistir a manifestaciones por los derechos de los presos terroristas", ha añadido.



También, ha dicho que la ley "es un grito contra el olvido y contra las actuaciones del Gobierno de la nación, que se niega a recibir a las víctimas en Madrid mientras considera socio preferente a Bildu, los herederos de ETA que ni condenan ni piden perdón, pero tienen el cobijo institucional del Gobierno de España".



"Las víctimas no podemos ser un juego político de intereses electoralistas", ha subrayado la 'popular', quien ha recordado que "las víctimas del terrorismo no son de ningún partido, sino que son de todos ya que se atentó contra ella para atacar España".



PSOE



A su vez, el diputado del PSOE Juan Antonio González ha transmitido "toda la gratitud" del PSOE y de Guillermo Fernández Vara a las asociaciones de víctimas del terrorismo, porque "durante los últimos años la memoria, la dignidad y el reconocimiento de las víctimas ha estado garantizado con la labor de las asociaciones".



Igualmente, ha destacado que con la norma aprobada este jueves se defienden las "libertades". "Frente a los criminales las víctimas lo fueron por defender nuestra convivencia pacífica, por defender nuestros derechos, nuestras libertades, la unidad de España", ha dicho.



Así, ha subrayado que "todos los demócratas tienen las obligación de defender el estado social y democrático de derecho que garantiza la convivencia y las libertades, y también la obligación de honrar y reconocer a las víctimas del terrorismo".



Tras defender que "hay que contarle toda la verdad a las generaciones futuras" en el sentido de que "ETA perdió y la sociedad democrática ganó", el socialista ha subrayado el consenso de todos los grupos parlamentarios para aprobar la norma extremeña.



"Somos un gran país, somos una gran sociedad, y en momentos de incertidumbres es necesario que los partidos políticos se miren a los ojos, dialoguen y lleguen a acuerdos, porque son infinitamente más las cosas que tenemos en común que las que nos pueden diferenciar", ha señalado al respecto.



En este sentido, ha apuntado que la ley extremeña servirá para "reconocer y honrar" a las víctimas y para que "nadie borre de la memoria" el "sufrimiento" que causaron los criminales pero que "no consiguieron arrancar la libertad de todos los españoles y españolas".



CIUDADANOS



Por su parte, la diputada de Ciudadanos Marta Pérez ha destacado que la ley aprobada este jueves "tiene como fin además de asistir a las víctimas el de salvaguardar y mantener vivo el reconocimiento social y político de ellas". "Le devuelve la voz del relato hoy más que nunca necesario", ha espetado, "para recordar que el valor y la fuerza de su relato es lo que frena el terrorismo y acaba con el discurso del odio".



Así, ha defendido que la educación de las próximas generaciones es "la mejor" manera que existe a juicio de Ciudadanos para "luchar contra el terrorismo", porque "las victimas del terrorismo constituyen un referente imprescindible para una sociedad en convivencia pacífica" y en "respeto político para un futuro de paz".



En este sentido, ha destacado el consenso que ha propiciado en Extremadura sacar adelante esta ley, que permitirá "dotar de valor bajo el marco de una ley el relato de las víctimas".



UNIDAS POR EXTREMADURA



A su vez, el diputado de Unidas por Extremadura Álvaro Jaén, ha dicho que la ley debería haber estado aprobada "hace tiempo", y ha destacado que haya sido adelante fruto del acuerdo de todos los grupos parlamentarios y de las aportaciones del colectivo.



"Es sanísimo que las leyes se aprueben por unanimidad y se construyan con la sociedad civil", ha espetado Jaén, quien ha subrayado que la norma viene a reparar "de alguna manera" el "dolor" de ETA a víctimas extremeñas.