Junta critica a PP y Cs por no asistir a la comisión sobre los precios del campo

Ep

La consejera de Igualdad y portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, ha afeado a PP y Ciudadanos que sus grupos parlamentarios se hayan ausentado de la sesión constitutiva de la comisión de estudio sobre los precios agrarios en la Asamblea, faltando así a su "obligación" como diputados.



Una comisión que finalmente se ha puesto en marcha únicamente con los grupos parlamentarios Socialista, que es el proponente, y de Unidas por Extremadura, que formaba parte, ha indicado Gil Rosiña, de los "compromisos" alcanzados por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, tras la reunión con las organizaciones agrarias del pasado 31 de enero, convocada tras los incidentes en las protestas en Don Benito durante la inauguración de Agroexpo.



Unos compromisos, ha añadido Gil Rosiña en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en el que el Ejecutivo regional viene trabajando "de manera muy decidida" para darles cumplimiento, y entre los que se encuentra la rebaja del mínimo de peonadas de 35 a 20 para cobrar el paro agrario (PER), una cuestión que fue trasladada al Gobierno que es de quien depende, y cuya aplicación ya ha sido anunciada.



Al respecto, ha señalado que la Junta recibió el pasado 12 de octubre una serie de medidas "muy concretas" por parte de las organizaciones agrarias, y que en estos momentos el gobierno extremeño está estudiando "minuciosamente" para poder darles salida "desde el rigor, la seguridad jurídica y la buena gobernanza" en aquellas cuestiones que sean de competencia autonómica.



Así, ha recordado que esta comisión de estudio en la Asamblea era otro de los compromisos, y que tiene como objeto que el poder legislativo estudie y analice la situación del campo, en especial el problema de los precios.



Sin embargo, la "derecha política" de la región, en alusión a PP y Ciudadanos, ha decidido no acudir este miércoles a su sesión constitutiva en una actuación "muy incoherente", según Gil Rosiña, quien considera que "quitarse la chaqueta de político para ir a las manifestaciones está muy bien", pero al mismo tiempo es "la misma derecha que bajó los seguros agrarios".



Por tanto, ahora serán los diputados de PP y Cs quienes "tendrán que explicar a los ciudadanos por qué faltan a sus obligaciones y por las que cobran un sueldo", ha señalado Gil Rosiña, quien ha añadido que el Ejecutivo no acudirá a las manifestaciones, pese a que muestra toda su solidaridad con el campo, porque considera que su papel está "con los informes, con la búsqueda de soluciones, con cambiar las normas, con tomar medidas... con gobernar".



Por todo ello, ha lamentado la actitud de "aquellos que toman tan poco en serio la representación institucional y la política", ha concluido.