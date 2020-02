PP y Cs se quedan fuera de la comisión parlamentaria sobre los precios en el campo

Ep./Rd.



La comisión de estudio en la Asamblea de Extremadura para analizar la situación de los precios de los productos agrícolas se ha constituido este miércoles con la ausencia de dos de los cuatro grupos políticos del parlamento extremeño, ya que ni los diputados del Grupo Popular ni los de Ciudadanos se han presentado a la sesión constitutiva.



Ante esta "anomalía", que según la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, no tiene "precedentes" en la historia del parlamento extremeño, ha decidido que esta Comisión no Permanente de Estudio sobre la Transparencia e Interlocución entre los diferentes eslabones de la cadena alimentaria y los precios recibidos por los productores del campo, que es como se denomina, se constituya y trabaje exclusivamente con los dos grupos que han asistido, es decir, el Socialista y Unidas por Extremadura.



"Va a quedar constituida con los miembros que están aquí, nadie más", ha dicho Martín, quien ha señalado que como presidenta de la Asamblea tiene que interpretar el reglamento, y en este sentido ha señalado que "si dos grupos parlamentarios no vienen, es que no quieren participar".



En cualquier caso, ha recordado que dicha comisión fue acordada en la Mesa de la Asamblea y que los cuatro grupos presentaron un listado con los miembros que formarían parte de ella, así como que días atrás tanto el Grupo Popular como el de Ciudadanos solicitaron que se retrasara la constitución de la misma, ya que estaba previsto inicialmente que se produjera este pasado martes, a fin de no coincidir con los cortes de carreteras convocados precisamente por las organizaciones agrarias para reclamar precios justos para sus producciones.



De esta forma, y a pesar de que la comisión inicialmente tendría 17 miembros, distribuidos en nueve del PSOE, cinco de PP, dos de Cs y uno de Unidas por Extremadura, finalmente tendrá diez, que han sido los asistentes.



La mesa de la comisión estará, por tanto, compuesta por tres socialistas, que son Juan Antonio González como presidente, Maricruz Buendía, vicepresidenta, y Soraya Vega, como secretaria. Cabe destacar que por representación le correspondería a la diputada de Unidas por Extremadura formar parte de dicho órgano, si bien ha renunciado a su puesto para agilizar su trabajo en el seno de la comisión.



Antes de invitar a los diputados designados a ocupar sus asientos correspondientes, la presidenta de la Asamblea ha deseado a los miembros de la misma que realicen una "labor fructífera" por la región, y ha agradecido a los dos grupos el "respeto institucional que debe estar por encima de políticas partidistas" en el parlamento regional, porque "si no se respetan las instituciones, no se respeta la democracia".



"Aquí conformamos esta institución como el pueblo extremeño ha decidido, no como algunos grupos les gustaría que hubieran decidido", ha espetado Martín.



"FALTA DE RESPETO INSTITUCIONAL"



En esta línea, el portavoz de agricultura, Eduardo Béjar, antes de proponer a los miembros de su formación para la Mesa de la comisión, ha mostrado su sorpresa por la "falta de respeto institucional" de PP y Ciudadanos.



En esta línea, la portavoz de Unidas Por Extremadura, Irene de Miguel, ha asegurado que es “un insulto” el desplante que han hecho PP y Cs al sector primario.

“A la derecha le importa más bien poco los problemas del campo”, ha asegurado la diputada de la formación morada, que también ha añadido que ese plante solo se explica de dos maneras, “o bien PP y Cs no quieren trabajar o les importa un pimiento los problemas del sector primario”.

Además, De Miguel ha afeado esta actitud asegurando que la Comisión de Estudio sobre los Precios en el Campo tiene como objetivo abordar los problemas que sufren los agricultores y ganaderos, “por lo que no entiendo que gente tan bien pagada quieran trabajar tan poco por los problemas de la ciudadanía extremeña”.

“Están instrumentalizando la crisis del sector primario”, ha subrayado la portavoz de Unidas por Extremadura, quien también ha valorado los cortes de carreteras que este martes se produjeron en 12 vías de la región, asegurando que las protestas son fruto de la situación que están padeciendo los agricultores y ganaderos extremeños, “que llevan mucho tiempo aguantando unos precios ruinosos y unos costes de producción que van en aumento”.

“Yo creo que hay que apoyar las movilizaciones del sector primario porque sus reivindicaciones son justas”, ha añadido, tal y como informa Unidas por Extremadura en una nota de prensa.

Además, De Miguel ha afirmado que el único gobierno que podrá poner soluciones encima de la mesa para solventar los problemas del campo es el actual gobierno de coalición, por eso, ha pedido a los agricultores que sigan empujando “para que realmente haya una Ley de Cadena Alimentaria mucho más justa, mucho más transparente y unos precios dignos”, ha sentenciado.

"UNA FALTA DE RESPETO"

Finalmente, el ya elegido presidente de la comisión, el socialista Juan Antonio González, se ha mostrado de acuerdo con las palabras de la presidenta de la Asamblea al considerar "una falta de respeto" la ausencia de PP y Ciudadanos a la institución "más importante" de la Comunidad Autónoma, la Asamblea, que es donde están los representantes del pueblo.



"Nos puede gustar más o menos, pero hay una parte de los extremeños sin representación" en esta comisión, ha lamentado González, quien ha hecho un llamamiento a PP y Ciudadanos para que reconsideren su postura y trabajen para "intentar dar una solución a los agricultores y ganaderos" de la región, al tiempo que ha asegurado que no cederá ante "ningún chantaje" de quienes "intentan boicotear" esta comisión con su ausencia.