111 municipios de Extremadura deben resintonizar sus televisores antes del jueves

La Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) ha recordado que antes de este jueves, 13 de febrero, los hogares de 94 municipios de Cáceres y 17 de Badajoz deberán resintonizar el televisor, ya que algunos canales dejarán de emitir a través de sus antiguas frecuencias.



En concreto, a partir de ese día, algunos canales estatales y autonómicos dejarán de emitir a través de sus antiguas frecuencias, por lo que si no se realizar una resintonización, se verán afectados un total de 111 municipios.



Ante esto, las comunidades de propietarios podrán solicitar una subvención para esta adaptación hasta el próximo 30 de septiembre, según ha informado la UCE en una nota de prensa.



En este sentido, ha recordado que el cambio de frecuencias de la TDT se produce como consecuencia del llamado "Segundo Dividendo Digital", por el que se debe liberar antes del 30 de junio de 2020, por mandato europeo, la banda de 700 MHz del espectro radioeléctrico para permitir el despliegue de futuras redes de telecomunicaciones 5G.



Este proceso no implicará la aparición ni desaparición de canales de televisión -simplemente se desplazan de frecuencias-. Tampoco supondrá la obsolescencia de televisores ni descodificadores TDT.



De este modo, la UCE ha asegurado que en el caso de viviendas individuales, o bien, unifamiliares o edificios pequeños que cuenten con amplificador de banda ancha "no es necesario" realizar adaptación alguna en la instalación de la antena, por lo que solo se deberá sintonizar la televisión para poder disfrutar de los canales.



COMUNIDADES DE PROPIETARIOS



Mientras que, en las comunidades de propietarios el cambio es diferente pues implica una verdadera adaptación de las instalaciones de recepción de la señal, por lo que será necesario adaptar la antena del edificio.



Todas las comunidades de propietarios que estén sujetas al régimen de propiedad horizontal pueden beneficiarse de ayudas, solo se puede solicitar una subvención por cada comunidad de propietario, y siempre que se cumpla con los requisitos fiscales establecidos en la normativa reguladora.



La cuantía de la subvención oscila entre 104,3 euros y 677,95 euros por edificación, en función de la infraestructura previamente instalada en el edificio.



Las solicitudes de ayudas se podrán presentar online hasta el 30 de septiembre de 2020 en la página web del Ministerio de Economía, tras haber realizado previamente la adaptación de las instalaciones de recepción de la señal de TDT.



Así pues, será necesario presentar la documentación justificativa, que incluya la factura y el boletín de instalación, aunque sólo se podrán solicitar ayudas para las actuaciones realizadas por empresas instaladoras del Registro de Instaladores de Telecomunicaciones de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

Por tanto, los interesados en solicitar este tipo de ayudas, deberán entrar en el portal del Ministerio de Economía y realizar el correspondiente formulario de solicitud, a través del siguiente enlace: www.sead.mineco.gob.es/SolicitudDD2/